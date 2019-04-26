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Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası

2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarıyla devam edildi

26 Nisan 2019 Cuma 16:30
Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanıklar, duruşmada iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık İsmail T, bu yapıyla temasta bulunduğu 2012'de, onlara terör örgütü denmediğini, o dönem tamamen iyi niyetle birlikteliğinin olduğunu iddia etti.

Bu yüzden örgüt üyeliğine yönelik suçlamayı kabul etmediğini savunan İsmail T, hiçbir şekilde devletin anayasal düzenine karşı kastının olmadığını ileri sürdü. İsmail T, "Devletime, milletime, bayrağıma her zaman bağlı bir birey oldum. Bu örgüt sinsi bir örgüt, biz bu örgütün mağduruyuz." diye konuştu.

Evlere sadece ders çalışmaya gittiğini, akademi sınavında da çözdüğü soruları gördüğünü ancak sınav sorularını almak için kastının olmadığını ileri süren İsmail T, "Sınav sorularını almak için kastımız yoktu. Bu örgütün bir amacı olduğunu bilseydik gitmezdik. İrtibatımızı da keserdik." beyanında bulundu.

İsmail T, mahkeme başkanının, sınav soruları verilirken Polis Akademisi Giriş Sınavı'na ait olduğunun söylenip söylenmediğini sorması üzerine söylenmediğini ifade etti. İsmail T, "Yemin verdirildi mi?" şeklindeki soru üzerine de verdirildiğini söyledi.

Sonraki süreçte kanaat getirince sağlık mülakatında kendini elettirdiğini öne süren İsmail T, daha sonra da örgüt aleyhine propaganda yaptığını iddia etti.

İsmail T, devlete yardım etmek için bildiklerini anlattığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini ve masum olduğunu savundu.

Sanık Mehmet F. de örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, sınavda soruları gördükten sonra durumu anladığını, bu yüzden okula kayıt yaptırmadığını öne sürdü.

"Örgüt üyesi olsam böyle bir fırsatı kaçırmazdım." diyen Fırat, beraatini talep etti.

- "Abi"lik yapmadığını savundu

Sanıklardan Ali Osman A. ise savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını söyledi.

"Dolandırıcılık" ve "Polis Akademisine giden öğrencilere abilik" yaptığı ve örgüt üyeliğiyle suçlandığını anlatan Ali Osman A, akademi sınav sorularının verilmesiyle ilgili hakkında bu davanın da sanığı iki kişinin ifadelerinin bulunduğunu bildirdi.

Teşhislerde geçen "İzzet" kod adlı kişinin kendisi olmadığının yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Ali Osman A, sadece bazı öğrencilere ders vermek için bir eve gittiğini ancak kimsenin "abisi" olmadığını ileri sürdü.

Ali Osman A, sadece iki öğrenciye 2011-2012'de özel ders verdiğini iddia ederek, ders vermekten öte bir eyleminin olmadığı yönünde beyanda bulundu.

Bu örgütün devleti yıkma kastını bilmesinin mümkün olmadığını öne süren Ali Osman A, o zaman devlet erkanının dahi bundan haberinin olmadığını iddia etti.

Ali Osman A, özel ders vermekten başka bir eyleminin bulunmadığını savunarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklardan bazılarının daha beyanda bulunduğu duruşma, 11-14 Haziran'a ertelendi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 16:30
  1. 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ

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