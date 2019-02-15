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Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası

2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin davada, tutuklu sanık Burak Fatih Gökkaya'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine karar verildi

15 Şubat 2019 Cuma 12:14
Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin 79 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, iddia makamının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Tutuklu sanık Burak Fatih Gökkaya'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasını kararlaştırdı.

Esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunması için dava dosyasının Cumhuriyet Savcısı Osman Öztürk'e gönderilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:14
  1. 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Polis Akademisi

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