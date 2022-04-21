Polis Akademisi Başkanı Prof. Çolak öğrencilerle iftar sofrasında

YENİ AKİT ANKARA

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde devam eden 27. Dönem POMEM eğitimi kapsamında devam eden eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan ve Yozgat POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Kişi ile birlikte okulda eğitim gören Polis Memuru adayları ile iftar yaptı. Adaylara “Meslek İlkeleri” , “Türkiye’nin Güvenlik Politikaları” ve “Polis Teşkilatı” konuları üzerine bilgi verildi.