  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polis Akademisi Başkanı Prof. Çolak öğrencilerle iftar sofrasında
Aktüel

Polis Akademisi Başkanı Prof. Çolak öğrencilerle iftar sofrasında

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve beraberindeki heyet Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde devam eden eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:44:00 -
Polis Akademisi Başkanı Prof. Çolak öğrencilerle iftar sofrasında

YENİ AKİT  ANKARA

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Polis Akademisi Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde devam eden 27. Dönem POMEM eğitimi kapsamında devam eden eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek eğitim gören öğrencilerle iftar yaptı.

Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Başkan Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk Ayhan ve Yozgat POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Kişi ile birlikte okulda eğitim gören Polis Memuru adayları ile iftar yaptı. Adaylara “Meslek İlkeleri” , “Türkiye’nin Güvenlik Politikaları” ve “Polis Teşkilatı” konuları üzerine bilgi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay