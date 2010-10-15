Polis adaylarına insan hakları uyarısı

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinin akademik yıl açılış törenine katılan Gül, burada yaptığı konuşmada, birçok üniversitenin akademik yıl açılışına katıldığını, akademiye atfettiği önem nedeniyle bu açılışa da katıldığını ifade etti.



GÜVENLİK OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMAZ



Bir ülkede güvenliğin söz konusu olmaması halinde diğer önemli konuların da gerçekleşemeyeceğini vurgulayan Abdullah Gül, ''Bir taraftan güvenlik sağlanırken diğer taraftan da kalkınmış demokratik ülkelerdeki standartları ülkemizde gerçekleştirebilmek... İşte güvenlik, demokrasi anlayışı ve buna bağlı bir iç güvenlik konseptinin temeli de de aslında buralarda oluşturuluyor, buralarda teorik olarak tartışılıyor. Sonra bunlar uygulamaya yine sizlerin vasıtasıyla geçiyor'' diye konuştu.



ÖZGÜRLÜK VE HUKUK VURGUSU



Bir taraftan herkesin sonuna kadar özgür olmasının, ama diğer taraftan da kamu güvenliğinin, kanunların hakimiyetinin sağlanmasının ve herkesin hukuka uymasının temin edilmesinin de önem taşıdığını vurgulayan Gül, ''Güçlü güvenlik kurumları söz konusu olmazsa, o zaman caydırıcılık da söz konusu olmaz. Silahlı Kuvvetler dışa karşı caydırıcılığın en önemli unsurudur. O bakımdan, güçlü, kuvvetli olması, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır'' dedi.



GENÇ POLİSLERE İŞGENCECİYİ BARINDIRMAYIZ MESAJI



İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise, ''Türkiye işkencelerle suçlanan bir ülke değildir. Bu yıl şu ana kadar işkenceden dolayı hiçbir suçlama, hiçbir dava söz konusu olmamıştır. Biz halen kötü muamele tavrı içinde olan personeli kurumlarımızda yaşatmıyoruz, yaşatmayız. Bunu açıklıkla ifade ediyorum'' dedi.



POLİS AKADEMİSİ SADECE PERSONEL YETİŞTİRMEZ



Polis Akademisinin sadece personel yetiştirmediğini hatırlatan Bakan Atalay, "Hâlbuki burada büyük bir birikim var. İyi akademik kariyer yapmış arkadaşlarımız var. Onların katkılarından faydalanıyoruz. Bakanlığımızdaki en önemli, en stratejik toplantılara akademi mensuplarının da katılımını sağlıyoruz" dedi.



BAKANDAN İNSAN VE HUKUK VURGUSU



Polis eğitimi konusunda iki odak noktaları olduğunu açıklayan Bakan Atalay bu noktaları şöyle açıkladı, "Eğitimimizin odağında insan ve hukuk var. Bizim için bu iki kavram çok önemli. Bizim muhatabımız insan, tabi olmamız gereken çalışma şartları da hukuk. Sadece kuralları değiştirerek değişimi sağlayamıyorsunuz. Bu sosyolojik bir olgudur. Zihniyet değişimi yapmadan polisle vatandaş ilişkilerinde istediğiniz değişimi yapamazsınız. İşte o zihniyet değişimi bu sıralardan, bu eğitimlerden geçiyor." Bakan Atalay çetelerle de mücadeleye vurgu yaparak şöyle devam etti: "Hangi suç türünü kaldırsanız altından organize birliktelikler çıkıyor. Çetelerle, mafyayla mücadele bütün suç türlerinde azalmayı beraberinde getiren en önemli faktördür. Bizim dönemimiz çetelerle mücadelede çok parlak bir dönemdir.” Cumhurbaşkanı Gül bugün Karabük’e gidecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Karabük’ü ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Karabük’te ilk olarak valilik ve belediyeyi ziyaret edecek olan Gül, daha sonra ilin önde gelen işadamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Safranbolu’da öğle yemeğinde bir araya gelecek. Ziyareti çerçevesinde Garnizon Komutanlığını ziyaret edecek olan Gül, Karabük Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldıktan sonra, Kardemir A.Ş’de incelemelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, akşam saatlerinde Ankara’ya dönecek.