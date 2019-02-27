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Polis 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 2 kişiyi yakalandı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
Polis 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve farklı dosyalardan aranmaları bulunan 2 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikametten hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda, Hayati A. (33) ve Hamza D.’nin (53) 35 AEP 224 plakalı araçla hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledi. Şahısların hırsızlık malı satın aldıkları, evlerinde de hırsızlık malzemelerinin bulunduğu haklarında yakalama emri bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, şüphelilerin ikametlerini tespit ederek operasyon düzenledi. 2 ikamet ve 1 otoda yapılan aramada, bir miktar esrar, 15 adet dolu fişek, 110 parça çalıntı olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerden birinin 12 dosyadan aranmasının ve 4 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu, diğerinin 1 dosyadan arandığı ve 10 ay hapis cezasının olduğu anlaşıldı. Ele geçen malzemelerden şu ana kadar 6 faili meçhul ikametten hırsızlık olayı da aydınlatıldı.


Gözaltına alınan Hayati A. ve Hamza D., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
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