Polatlı’ya dev proje

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ içme suyunun Polatlı ilçesinde kullanılmasını sağlayacak isale hattı projesini hayata geçiriyor.

EGO otobüslerinin dini bayramların ardından milli bayramlarda da ücretsiz olmasından öğrenci evlerinde yüzde 50 su indirimine, asfalt katılım payının kaldırılmasından Belediye Meclisinin ve hizmet alım ihalelerinin canlı olarak yayınlanmasına kadar birçok konuda verdiği sözleri kısa süre içinde yerine getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Polatlıların uzun süredir beklediği müjde de geldi. Sosyal sorumluluk projelerinden alt yapıya kadar Başkentlilere verdiği sözleri tek tek hayata geçiren Başkan Yavaş, seçim döneminde Polatlılara şehir şebeke suyunun döşenecek yeni hatla ilçeye getirilmesi sözünü de tuttu. ASKİ şebeke suyunun Polatlı ilçesine getirilmesi için ihaleye çıkılacağını açıklayan Başkan Yavaş, ASKİ içme suyunun Polatlı ilçesinde kullanılmasını sağlayacak “İvedik, Etimesgut, Sincan, Temelli, Polatlı İçme Suyu Ana İletim Hattı” projesi için ASKİ tarafından hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Ana isale hattının üç etaptan oluştuğunu ve ilk etabı için ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Yavaş, dev projenin en kısa sürede tamamlanacağının altını çizdi.

“106 kilometre uzunluğunda isale hattı döşenecek”

ASKİ suyunun şehir şebekesine verilme noktası olan İvedik Arıtma Tesisleri’nden başlayacağını ve Polatlı ilçesine kadar devam edeceğini vurgulayan Başkan Yavaş, toplamda 106 kilometre uzunluğunda isale hattı döşeneceğini söyledi. İsale hattı yapım çalışmalarına en kısa sürede başlanacağını belirten Başkan Yavaş, projeyi 2021 yılında tamamlamayı planladıklarına dikkat çekti. İvedik, Etimesgut, Sincan, Temelli, Polatlı İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi’nin ilçe için önemini vurgulayan Başkan Yavaş, İvedik-Etimesgut arasında 28 kilometre uzunluğundaki ilk hattın yapım çalışmaları için ASKİ’nin 17 Temmuz’da ihaleye çıkacağını kaydetti.

“İlk kazma Ağustos ayında atılacak”

Proje yapım çalışmalarına Ağustos ayında başlanacağını söyleyen Başkan Yavaş, projenin diğer aşamaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Toplam hat uzunluğunun 106 kilometre olacağı projede bu yıl ihale edilecek 2. etap Sincan Saraycık’tan Temelli Malıköy’e kadar 56 kilometre uzunluğunda olacak. 2020 yılında ihalesi gerçekleştirilecek 25 kilometre uzunluğundaki 3 etap ise isale hattı Malıköy-Polatlı arasında inşa edilecek. Projenin 3. etabının da tamamlanmasının ardından 2021 yılı içinde ASKİ’nin suyunu Polatlılıların musluklarından akıtmayı hedefliyoruz.”

Projeye paralel olarak Polatlı’daki mevcut şehir şebeke hattının da yenileneceğini açıklayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“ASKİ tarafından Polatlı’ya getireceğimiz suyun sağlıklı ve temiz bir şekilde musluklardan akıtılması için eskiyen veya yetersiz olan mevcut şehir şebeke hattını da proje kapsamında yeni baştan döşeyeceğiz. Alt yapı yenileme çalışmalarını projeye paralel olarak gerçekleştirileceğiz.”

“2 bin 200 mm çapında çelik boru döşenecek”

Projenin takvim planlaması konusunda bürokratlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı da şu detayları paylaştı:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık. ASKİ şebeke suyunun bir an önce Polatlı’ya ulaştırılması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Etimesgut, Sincan, Temelli ve Polatlı ilçesinin şimdi ve gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan projemizde isale hattında 2 bin 200 çapında çelik borular döşenecek.”

“Polatlı’ya 20 bin metreküp su verilecek”

Projenin tamamlanmasıyla Ankara’nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çamlıdere, Eğrekkaya, Kavşakkaya, Kurtboğazı ve Gerede’den gelen suyun Polatlılar tarafından da kullanacağını belirten Kınacı, “ASKİ’nin Polatlı’ya vereceği su miktarı nüfusa orantılandığında 20 bin metreküp civarında olacak. Ankara’ya verilen suyun 1 milyon 300 bin metreküp olduğunu düşünürsek, verilecek su miktarı mevcut su miktarının yüzde 1,5’luk kısmına denk gelecek” dedi.

Şehirlerin gelişmesinden önce alt yapısının yapılması gerektiğini ifade eden Kınacı, şunları söyledi:

“Ne yazık ki ülkemizde alt yapılar yapılmadan önce siteler, evler, işletmeler, tesisler yapılıyor. Sonrasında da alt yapının yapılması isteniyor. Diğer alt yapı sistemleriyle birlikte planlanmadığı için inşaatta da güçlükler ortaya çıktığı gibi maliyeti de artıyor. Bizim önceliğimiz Başkentimizde alt yapı hizmetlerini daha önce yaparak, sonrasında üst yapıya izin vermek olacak.”