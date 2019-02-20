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Polatlı'daki patlama

Ankara Valisi Vasip Şahin, Bilkent Şehir Hastanesine gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 20:37
Polatlı'daki patlama

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan askerler hakkında bilgi aldı.

Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden bazıları Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vali Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile birlikte hastaneye gelerek, yaralı askerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vasip Şahin, daha sonra hastaneden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 20:37
  1. Ankara Valisi Vasip Şahin
  2. Polatlı ilçesinde bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki patlama

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