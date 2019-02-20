Polatlı'daki patlama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kaza hakkında bilgi aldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akar ve Şahin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazaya ilişkin Erdoğan'a bilgi verdi.

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