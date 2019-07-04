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Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri kapatıldı, Arapça tabelalar kaldırıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ruhsatsız 48 iş yeri zabıta tarafından kapatılarak, Arapça tabelalar kaldırıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri kapatıldı, Arapça tabelalar kaldırıldı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde ruhsatsız 48 iş yeri zabıta tarafından kapatılarak, Arapça tabelalar kaldırıldı.


Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri uzun süredir gerçekleştirdiği denetimler sonucunda ruhsatsız olduğunu tespit ettiği iş yerlerini kapattı. 3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliği gereğince tarihi geçmiş ürün satışı yapıldığı tespit edilen ve genel temizlik kurallarına uygun bulunmayan işletmeler için ruhsat iptali amacıyla kanuni işlem başlatıldı. Polatlı zabıtasının yaptığı denetimler sonucunda Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği’ne uymayarak tabelaları tamamen Arapça olan Suriye uyruklu vatandaşlara ait iş yeri tabelaları da kaldırıldı.


İlçede bulunan 71 Suriye uyruklu vatandaşlara ait iş yerleri başta olmak üzere 157 ruhsatsız iş yeri tespit ettiklerini belirten Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, ’’Gerçekleştirdiğimiz denetimlerde Polatlı zabıtası olarak şehrimiz genelinde 157 adet ruhsatsız iş yeri tespit ettik. Bunlardan 71 tanesi Suriye uyruklu vatandaşlara ait. 3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliği gereğince bu işletmeleri faaliyetten men ederek, ruhsatlarını almaları için Ruhsat Müdürlüğümüze yönlendirdik. Şu an işlemde bulunduğumuz iş yeri sahipleri belediyemizden ruhsatlarını almaya başladılar. Yine aynı çerçevede Suriye uyruklu vatandaşlara ait genel temizlik, halk sağlığı ve çevre kurallarına uymayan iş yerlerinde kanuni çerçevede gerekli cezai işlemleri gerçekleştirdik. Özellikle tarihi geçmiş ürün satan ve aşırı hijyen sorunu bulunan bu işletmelerde ruhsat iptali amacıyla işlemde bulunarak konuyu belediye encümenimize sevk ettik. Bu işletmeleri aralıksız denetlemeye devam ediyoruz. En kısa sürede işletmelerini halk sağlığına uygun hale getirmedikleri takdirde ruhsatları iptal edilecek. Tüm bu uygulamaları vatandaşları uyruklarına göre ayırmadan, herkese eşit mesafede, kanuni çerçevede, halkımızın sağlığı için gerçekleştiriyoruz. Bu 157 işletmeden 48 tanesini şu an tamamen kapattık. Diğer işletmeler de ruhsatlarını almadıkları, iş yerlerini kanunlara uygun hale getirmedikleri takdirde en kısa sürede Zabıta Müdürlüğümüzce kapatılacak” dedi.



Türkçe olmayan tüm tabelalar kaldırılıyor


Ruhsat denetlemelerinin yanı sıra tabela yönetmeliğine uygun olmayan iş yerlerinde de kontrollerini sürdürdüklerini belirten Ünal, “Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliğimiz gereğince iş yerleri tabelalarında yabancı dil kullanıldığı oranda ve boyutta Türkçe yazının da kullanılması zorunlu tutuluyor. Suriye uyruklu vatandaşları iş yerlerinde yalnızca Arapça olan ve yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar hususunda uyarmış ve kendilerine yönetmeliği iletmiştik. Kendilerine tanınan sürede uyarımızı dikkate almayan iş yerlerine gerçekleştirdiğimiz denetimlerde tamamen yabancı olan tüm tabelaları kaldırdık. Vatandaşlarımızdan bu tür tabelalara rastladıklarında Alo 153 üzerinden Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Son kullanma tarihi geçen ve hijyene uygun olmayan ürünlere el konularak imha edildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
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