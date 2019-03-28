0553 313 94 23

Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap okuma etkinliği

Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğrenciler, Necip Fazıl Parkı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

28 Mart 2019 Perşembe 15:48
Polatlı’da öğrencilerden parkta kitap okuma etkinliği

Ankara’nın Polatlı ilçesinde öğrenciler, Necip Fazıl Parkı’nda kitap okuma etkinliği düzenledi.


Atatürk Ortaokulu, 13 Eylül Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Peyami Safa Anadolu Lisesi, Duatepe Anadolu Lisesi ve daha birçok okul, Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Necip Fazıl Parkı 1. etapta yapılan etkinlikte çok sayıda öğrenci ve vatandaş kitaplarını alıp gelerek büyük bir farkındalığa imza attı.


Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, ’’Buradaki amacımız ilçemizde öğrenim çağında olan 26 bin öğrencimiz var, tabii bunların aileleriyle bütün nüfusa hitap ediyoruz. Okumanın insan yaşamındaki yerine vurgu yapmak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla bugün 12.30-13.00 saatleri arasında şehrimizin en merkezi yerinde böyle bir faaliyet planladık İlçe Halk Kütüphanesi’yle. Burada da temsili olarak 6 tane okulumuzdan belli grupta öğrencilerimizi davet ettik. Onların yaşamında bir farkındalık oluşturmak, topluma bir mesaj vermek, halkımıza mesaj vermek amacıyla bugün bir faaliyeti planladık, katılım da gayet güzel oldu havanın da güzel olmasıyla. Bizler de yetkililer olarak, Milli Eğitim Müdürü olarak, İlçe Halk Kütüphanesi müdürü olarak, okul müdürümüz, şube müdürlerimiz de bu etkinlikte beraberce yer aldık, öğrencilerimizin içerisinde onlarla birlikte kitap okuduk. Biz amaca bir miktar olsun katkı sunduğumuzu düşünüyoruz, katkı sunan katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.


Kitap okumanın güzel bir şey olduğunu ifade eden bir öğrenci, "Kitap okumak çok güzel. Bizim okulumuzda buraya geldi. Çok mutlu olduk. Burada okumak bizlere daha büyük bir hava katıyor diye düşünüyorum. Okuduğum kitap Billur Köşk Masalları. Öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:48
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    1. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    2. TMSF'den Uzan Grubu'nun iddialarına..
    3. Vatan haini Elif Şafak yine Türkiye'yi..
    4. CHP'nin tartışmalı adayı aşirete küfür..
    5. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    6. Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda..
    7. "Ergenekon" davasının hakim ve..
    8. "Asla seçildikten sonra partizanlık..
    9. Süleyman Soylu'dan Kemal..
    10. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil..
    11. Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda..
    12. "Rakibim Ankara siyasetine çabuk..
    13. Alman ZF Friedrichshafen, ABD’li..
    14. Malatya’da turizm rotası belirlendi
    15. Rusya: "Rus askeri Venezuela’da..
    16. Netenyahu: “Gazze’ye büyük bir saldırı..
    17. Sergen Yalçın'ın cezası onaylandı
    18. Pamukkale’de binlerce öğrenci tarihini..
    19. Rusya'dan Venezuela'ya ikinci parti..
    20. Kadınlarda idrar kaçırma sorunu
    21. Hastane çatısından ölüme böyle atladı
    22. Wow Air, mali sorunlar nedeniyle tüm..
    23. Rusya operasyonlara katılacak mı?..
    24. Bursa’da Kılıçdaroğlu ve Akşener’den..
    25. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    26. Başkan Demirtaş ve belediye..
    27. Cenk Tosun’dan Eskişehirspor’a destek
    28. Binali Yıldırım Başakşehir'de konuştu!..
    29. TAV'dan, İstanbul Atatürk..
    30. AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı..
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu