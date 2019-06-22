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Polatlı’da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
Polatlı’da 8 kişilik hayvan hırsızlık çetesi çökertildi

Ankara Polatlı ilçesinde jandarma ekipleri,mahallelerde hayvan hırsızlık şebekesini yaptıkları operasyon ile çökertti.


12 Haziranda Ankara’nın Polatlı ilçesi Yağcıoğlu Mahallesi’nde Y.Ü’ye ait 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından hırsızları arama çalışmasına başlayan Polatlı İlçe Jandarma ekipleri biri Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı 8 kişinin güvenlik kamerası kayıtları ile kimlik tespitlerini yaptı. Yaklaşık 8 günlük titiz bir inceleme ve arama çalışmaları sonrasında hırsızlık çetesinin Afyon’da olduklarını tespit eden ilçe jandarma ekipleri Afyon Jandarma ekipleri ile koordineli olarak yaptıkları operasyon sonrası 7 kişiyi yakaladı. Hırsızların çaldığı 4 büyükbaş hayvanın değerinin 28 Bin TL olduğu öğrenildi. İçlerinde biri kadın 6 kişinin olduğu sanıklar dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığında ilk ifadesi alınan 7 kişilik hırsızlık çetesi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Kabak Mahallesi nüfusuna kayıtlı SK (27) ve biri kadın 7 kişinin 20’li yaşlarda olduğu dikkat çekti. İlk ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen ve oldukça rahat tavırlar içinde olan organize hırsızlık ekibinin bilgileri şu şekilde; B.Ö. (47) M.A.(27) F.D.(38) N.Y. (25) İ.A.(22) İ.O. (20) S.K. (27) şebekenin bir üyesi E.K.(27)’nın arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
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