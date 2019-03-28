0553 313 94 23

Polatlı’da 24 bekçi göreve başladı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 24 bekçi göreve başladı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:11
Polatlı’da 24 bekçi göreve başladı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 24 bekçi göreve başladı.


Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Polatlı ziyaretinde söz verdiği bekçiler göreve başladı. Polatlı Kaymakamı Sayın Mahmut Nedim Tunçer, göreve başlayan 24 mahalle ve çarşı bekçisi ile bir araya geldi. Kaymakam Tunçer göreve başlayan bekçilere, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz çarşı ve mahalle bekçiliği kutsal bir görevdir. Bir mahallenin, sokağın, caddenin geceleri asayişi yaşı müsait olanlar bilirler çarşı ve mahalle bekçileri tarafından sağlanırdı. Ben sizlerin bu görevi layığıyla yerine getireceğinize eminim. Üstün bir anlayış içerisinde amirlerinizden alacağınız emirler ve kanunların size vermiş olduğu görevleri titizlikle, vatan aşkıyla ve en önemlisi fedakârlıkla yerine getirmeniz gerekiyor. Bugünden itibaren bu yükümlülüğün altına girmiş bulunuyorsunuz. En yakınınızdan başlayan amirlerinizin vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getirerek görevinizi en verimli, en sağlıklı ve en güvenilir şekilde yerine getirmelisiniz. Ben bu vesileyle ilçemizde görev yapmakta olan polis, amir, müdür ve mesai arkadaşlarıma da fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz de artık bu ailenin bir ferdi oldunuz. Bunun bilincine varmanız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla da bunun bilincinde arkadaşlarsınız. Devletin her kademesi sizin her türlü sorununuzda yanınızda olacaktır. Biz devlet olarak büyük bir aileyiz. Amacımız milletimize hizmet etmektir. Onları huzurlu ve asayiş içerisinde yaşatmaktır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya’dan da bilgiler alan Kaymakam Tunçer, görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde ölü bulundu
    1. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    2. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    3. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    4. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    5. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    6. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    7. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    8. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    9. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    10. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    12. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    13. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    14. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    15. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    16. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    17. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    18. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    19. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    20. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    21. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    22. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    23. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    24. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    25. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    26. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    27. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    28. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    29. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    30. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak