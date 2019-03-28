Polatlı’da 24 bekçi göreve başladı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 24 bekçi göreve başladı.

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Polatlı ziyaretinde söz verdiği bekçiler göreve başladı. Polatlı Kaymakamı Sayın Mahmut Nedim Tunçer, göreve başlayan 24 mahalle ve çarşı bekçisi ile bir araya geldi. Kaymakam Tunçer göreve başlayan bekçilere, "Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz çarşı ve mahalle bekçiliği kutsal bir görevdir. Bir mahallenin, sokağın, caddenin geceleri asayişi yaşı müsait olanlar bilirler çarşı ve mahalle bekçileri tarafından sağlanırdı. Ben sizlerin bu görevi layığıyla yerine getireceğinize eminim. Üstün bir anlayış içerisinde amirlerinizden alacağınız emirler ve kanunların size vermiş olduğu görevleri titizlikle, vatan aşkıyla ve en önemlisi fedakârlıkla yerine getirmeniz gerekiyor. Bugünden itibaren bu yükümlülüğün altına girmiş bulunuyorsunuz. En yakınınızdan başlayan amirlerinizin vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getirerek görevinizi en verimli, en sağlıklı ve en güvenilir şekilde yerine getirmelisiniz. Ben bu vesileyle ilçemizde görev yapmakta olan polis, amir, müdür ve mesai arkadaşlarıma da fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Siz de artık bu ailenin bir ferdi oldunuz. Bunun bilincine varmanız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla da bunun bilincinde arkadaşlarsınız. Devletin her kademesi sizin her türlü sorununuzda yanınızda olacaktır. Biz devlet olarak büyük bir aileyiz. Amacımız milletimize hizmet etmektir. Onları huzurlu ve asayiş içerisinde yaşatmaktır. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Karakaya’dan da bilgiler alan Kaymakam Tunçer, görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti.