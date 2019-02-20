Polatlı Topçu ve Füze Okulundan ’Sıfır Atık Projesi’ne tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde uygulanan ’’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Polatlı Topçu ve Füze Okulu da sıfır atık uygulamasına geçti. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Eğitim ve Destek Tatbikat Alay Komutanı Kubilay Akhun, ’’2017, 2018 ve 2019 yıllarında kompost gübre kullanarak toplam 172 bin 344 ağaç diktik’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ tüm kurumlarda giderek yaygınlaşıyor. Milli Savunma Bakanlığının Sıfır Atık Projesi’nin bakanlık ve bağlı birimlerde de uygulanacağını açıklamasından ardından birlik ve karargahlarda sıfır atık uygulamasına geçildi. Proje kapsamında Polatlı Topçu ve Füze Okulunda da sıfır atık uygulamasına geçildi. Uygulamanın ilk adımında İnönü Kışlası mutfağında erbaş ve erlere yemek hazırlanırken kullanılmayan sebze artıkları, yapraklar, saplar ve kabukları ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan artıklar kompost artık konteynerlerinde toplanıyor ve ardından Sakarya Kışlası kompost üretim alanlarına taşınarak, Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı’nda kullanılıyor.

’’Hayvan atıkları kompost gübre oluşumunu engelliyor’’

Uygulama ile ilgili bilgi veren Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Eğitim ve Destek Tatbikat Alay Komutanı Kubilay Akhun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Doktrin Komutanlığına bağlı diğer birliklerde üretilen kompost gübrelerin Topçu Okul Komutanlığına getirildiğini kaydederek, ’’Üzerine mevsimine göre yeşil veya kurumuş ot, saman ve yapraklar konulmakta. En üste sebze meyve atıkları bırakılmakta. Müteakiben çukurun üstü toprakla kapatılmaktadır. Bu aşamadan sonra 3 aylık bir gübre dönüşüm sürecine bırakılmaktadır. Zaman zaman çok kuru havalarda toprak ıslatılmaktadır. Hayvan atıklarıyla ilgili burada hiçbir şey olmaması gerek. Bunlar gübrenin oluşumun engelliyor. Biz tamamen organik bir gübre oluşum süreci yapıyoruz. 3 ay sonra dönüşüm sürecini tamamlayan gübreler, buraya 1,5 kilometre mesafedeki Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı’na taşınıyor. Orada da ağaçların yetiştirilmesinde kullanmaktayız’’ şeklinde konuştu. ’’2017,

"2018 ve 2019 yıllarında kompost gübre kullanarak toplam 172 bin 344 ağaç diktik’’

Kompost üretim alanında dönüşümü tamamlanan gübrelerin Sakarya Şehitleri Ağaçlandırma Alanı’na taşındığını belirten Akhun, şöyle devam etti:

’’Kara Kuvvetleri Eğitim Doktrin Komutanlığına bağlı birlikler tarafından aynı esaslarda kompost gübre üretimi yapılmakta. İkmal için giden ve boş dönen araçlarla bu bölgeye onlar da taşınmaktadır. Arazi uçsuz bucaksız ve herhangi bir ağaçlandırma yapılmamış. Bunun nedeni arazinin toprak yapısının besin değerinin çok düşük olmasıdır. Arazinin 30-40 santimetrelik bölümünde bir toprak, altında kireçli bir tabaka bulunmaktadır. Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve üniversitelerle yaptığımız çalışmalar sonucunda eğer bu şekilde ağaç dikersek ağaçların kökleri kireçli tabakaya ulaştığında kuruyacağını belirttiler. Bundan dolayı biz 1,5 metre derinliğinde ve 1 metre genişliğinde kanallar kazdık. Buralardan çıkan verimsiz toprağı başka bir alana taşıttık. Müteakiben kompost gübre ve verimli toprakla bir harman yaparak karışım hazırladık ve bunları kanallara serdik. Daha sonra da ağaç dikim işlemlerini burada tamamladık. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 172 bin 344 ağaç diktik. Bunların bir kısmı bu killi arazide kanallar doldurarak, bir kısmı da bu toprak yapısına uygun kireçsiz arazide diğer tarafta. Bunlar iğde, akasya ve badem ağaçlarıdır. Bunları doğrudan dikerek kompost gübreleri diplerine sererek besin değerini artırmaya çalıştık. 172 bin 344 ağacın dikiminde kompost gübre kullandık.’’

’’Atıklar her öğünde poşetlenerek kompost gübre konteynere konularak kompost üretim alanına teslim edilmekte’’

Akhun, erbaş ve erlerin yemekhanede yemek yedikten sonra kalan artıkları tek tek konteynerlere boşalttıklarına ve böylece ayrıştırma işleminin tamamlandığına dikkat çekti. Kompost üretim alanına gönderilen atıklar dışında geri kalanların da anlaşmalı firmalara veya belediyelere teslim edildiğini belirten Akhun, ’’Yemekhanelerde yemeklerini yiyen erbaş ve erlerimiz, konteynerlere gelerek meyve kabuklarını ve geri kalanları kompost gübre konteynerine, yemek atıklarını atık yemek konteynerine, ekmek atıklarını atık ekmek konteynerine boşaltmakta. Böylece ayrıştırma işlemi tamamlanmaktadır. Her öğünde atıklar poşetlenerek kompost gübre konteynerine konularak kompost üretim alanına, diğerleri de anlaşmalı firmalara veya belediyelere teslim edilmektedir’’ açıklamasında bulundu.

’’Buradaki hedefimiz vatan toprağını daha yeşil ve daha yaşanır hale getirmek’’

Sıfır atık uygulamasıyla daha yeşil topraklar üretmeyi amaçladıklarının altını çizen Akhun, ’’Buradaki hedefimiz, vatan toprağını daha yeşil ve daha yaşanır hale getirmek. Mutfak ve yemekhanelerden elde ettiğimiz atıklarımızı kompost gübre için kullanarak toprağımızı zenginleştirmek hem ekonomimize katkıda bulunmak hem de bütün araziyi yeşillendirmek ve ağaçlandırmayı hedefliyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.