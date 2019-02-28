Polatlı Ticaret Odasına yeniden “5 yıldız”

2015 yılında 5 yıldızlı "akredite oda" unvanını kazanan ve akreditasyon sistemindeki başarı grafiğini yükselterek devam ettiren Polatlı Ticaret Odası, dün TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen akreditasyon sertifika töreninde yeniden 5 yıldızlı oda sertifikası aldı.

Polatlı Ticaret Odası, 2015 yılında büyük bir başarı göstererek akreditasyon sürecini tamamlayıp beş yıldızlı oda unvanını almaya hak kazanmıştı. PTO, bu başarısını devam ettirerek akreditasyon sertifikasını yeniden almaya hak kazandı. TOBB’un akreditasyon sertifika töreni dün Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, PTO Başkanı Ulvi Sakarya ve yönetimi ile Meclis başkan ve üyeleri, oda ve borsa başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende sertifikalar takdim edildi. Yapılan denetimlerde temel yeterlilikler alanında 8, temel hizmetler alanında 5 olmak üzere 13 madde ve alt kriterleri üzerinden Polatlı Ticaret Odasının çalışma ve faaliyetleri incelendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) istediği üye memnuniyeti odaklı çalışmalara eğitim, fuarlar, üyelerine düzenlenen iyileştirici anketler, fiziki altyapısının gelişmesi gibi birçok konuda ivme katan Polatlı Ticaret Odası, denetimden yüksek not alarak akredite odalar arasında tekrar yer aldı. Başarısını sürdüren Polatlı Ticaret Odası, törende beş yıldızlı oda unvanını yeniden almaya hak kazandı.

28 ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesinin çok önemli olduğunu, akreditasyon sistemi sayesinde oda ve borsaların da kendilerini dönüştürüp geliştirdiklerini söyledi. Oda ve borsaların dijital dönüşümle daktilodan online belge veren sistemlere geçtiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, bugün itibariyle 17 farklı dilde hizmet verebildiklerini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların şu ana kadar 800 milyon liranın üzerinde proje desteği kazandırdıklarını dile getirerek, “Akredite oda ve borsalarımız, 28 ülkenin odaları ile beraber proje yürütüyorlar. Hatta yaptıkları projelerle tüm dünyadaki oda borsaların katıldığı yarışmalarda ödül alıyorlar. Odalar ve borsalar girişimcimize en iyi şekilde hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldi. Reel sektöre kanaat önderi oldu” diye konuştu.