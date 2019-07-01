0553 313 94 23

Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev yatırım

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak 27 milyon lirayı bulan dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev yatırım

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılacak 27 milyon lirayı bulan dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.


Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan, Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi’ne 27 milyon lirayı bulacak dev yatırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. 100 hektarlık alanda yol, atıksu, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin gerçekleşeceğini belirten Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, bu adımların sadece projenin ilk etabı olduğunu aktardı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Ulvi Sakarya, "Geçtiğimiz dönemlerde Organize Sanayi Bölgemizin yol, atıksu, yağmur suyu, içme suyu altyapı işlerini kapsayan çalışmalarla alakalı Bakanlığımız kredilendirme talebimizi 27 Haziran 2019 tarihi itibariyle onayladı. Şu anda alt yapı inşaat yapımı ihale sürecini başlatacağız. İnşallah en kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, bu önemli yatırımı bölgemize kazandıracağız" dedi.


Ayrıca Sakarya, yaklaşık 27 milyon lirayı bulacak olan bu yatırım ile daha fazla yatırımcıyla OSB’nin buluşacağını ve istihdamın da artacağını aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı
    1. Antalya’da orman yangını kontrol..
    2. Sağlık personeli iş ilanları son..
    3. İran'dan ABD'yi kızdıracak adım: Sınır..
    4. Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
    5. Akşehir’de uyuşturucu baskını
    6. Valilikten “Mutluluğunuz hüzne..
    7. AKUT hem hayat kurtarıyor hem..
    8. Toroslar’da yol çalışmaları kesintisiz..
    9. Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonu
    10. Konya’da 2020 Yılı Tarımsal Destekleme..
    11. MÜSİAD’tan KOSGEB’e ziyaret
    12. Meksika’da dolu fırtınası, kent buzla..
    13. Besni’de sağlıksız etlere geçit yok
    14. Spot piyasada elektrik fiyatları
    15. Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: “Mali..
    16. İstanbul yolunda 17 düzensiz göçmen..
    17. Yelda Başaran’dan kadın taraftarlara..
    18. Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil..
    19. Kula Cezaevi kapatıldı
    20. ’Dur’ ihtarından kaçan sürücünün..
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor