Polat'ın ilk Macaristan projesi şimdi Leed Sertifikalı

Polat Holding’in ilk yurtdışı projesi olan ve geçtiğimiz aylarda sakinleri ile buluşan ‘Tuna’nın İncisi’ olarak da anılan Duna Pearl Projesi, ABD Yeşil Bina Konseyi USGBC tarafından verilen ve en saygın uluslararası endüstri standartlarından olan LEED Enerji Sertifika Sistemi’ nde altın sertifikaya layık görüldü. ABD merkezli LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik) Serfikası, dünya genelinde en yaygın kullanılan yeşil bina derecelendirme sistemi olup, büyük bina komplekslerinin enerji çözümlerini, modernliğini ve inşaat kalitesini ödüllendirmektedir.

Duna Pearl’ün Altın LEED Sertifikası ile ödüllendirilmesi konusunda konuşan Polat Gayrimenkul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel, konu ile ilgili şunları söyledi; “Altın LEED Sertifikası, projelerin LEED kriterleri çerçevesinde bina kompleksi olarak en güncel gereksinimleri karşıladığını, sağlıklı bir çevreyi güvence altına alıp, enerji tasarrufunu destekleyecek şekilde tasarlandığını ve işletildiğini göstermektedir.

Duna Pearl projemiz de bu çerçevede hem Avrupa Birliği bina yönetmeliklerine uygun olarak en az yüzde 20 yenilenebilir enerji kullanması, hava ısısından sıcak su üreten son teknoloji bir ısı pompası sistemi dahil olmak üzere çeşitli soğutma ve ısıtma çözümlerine sahip olması hem de bulunduğu bölgeye sürdürebilirlik anlamında kattığı değer ile bu sertifikaya layık görüldü. Duna Pearl’ün inşaatı sırasında, çevre yolları yenileyip kaldırımları onardık, yeni park alanları oluşturduk ve mahalle sakinlerine ve ziyaretçilere yönelik yeşil alanlar oluşturduk. Yani aslında bu sertifikayı almamızda sadece mimari ve mekanik çözümler değil, bunun yanında , mahallenin çevresinin yeşillendirilmesi ve çevredeki yaşam kalitesine sunduğumuz fayda da değerlendirme sırasında önemli bir rol oynadı.’’



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Polat’ın ilk Budapeşte projesi olan Duna Pearl’ün layık bulunduğu, sürdürülebilir ve yenilikçi binalardan oluşan seçkin projelerin sahip olduğu LEED Sertifikası, dünya genelinde kabul görüyor. Çevresel ve sosyal açıdan yaşam kalitesini artırmayı destekleyen USGBC’nin listesinde bugün yaklaşık 190 ülkede 105.000'den fazla LEED sertifikalı bina bulunuyor.