Polat Holding Macaristan’da Gayrimenkul’de büyümeye devam ediyor

Polat Holding, 2016 yılında Macaristan’da Gayrimenkul projeleri hayata geçirmek üzere ortaklıkla kurmuş olduğu PD Real Estate Kft. Şirketinin kalan hissesini Credit Europe Bank’tan kredi kullanarak satın aldı. Hisse devri imzalarının atılması neticesinde PD Real Estate Kft. %100 Polat Holding bağlı ortaklığı durumuna geçti.

PD Real Estate ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de ilk yurtdışı gayrimenkul projesi olan Duna Pearl’ü hayata geçiren Holding, konut, otel ve mağaza konsepti ile karma bir proje olan Duna Pearl, için 75 milyon EURO’luk bir yatırım gerçekleştirmişti.

PD Real Estate’in hisselerinin devri ile ilgili PD Real Estate Kft Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Yücel şirketin yurtdışı planları ile ilgili şunları iletti: Polat Holding olarak 2023 yılı başında teslimlerini tamamladığımız Duna Pearl projemiz ve ilk etap teslimlerini 2024 yılı başında tamamlayacağımız City Pearl Projelerimiz ile uzun yıllardır Macaristan’da Gayrimenkul Geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Macaristan ve Macar Halkı ile bir çok noktada çok fazla ortak noktamız olduğu için Macaristan’da iş yapmak hem çok keyifli hem de ortak kültürümüz ve tarihimiz sayesinde bir çok açıdan çok olumlu bir tecrübe oldu. PD Real Estate Kft.’nin tüm hisselerini devralarak Macaristan’da hayata geçireceğimiz yeni projelerimiz için güzel bir adım attık. Çok yakında gerek Macaristan’da gerekse Avrupa’nın birkaç farklı noktasında yeni projeler ile karşınıza çıkacağız.

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Polat Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Oktay Hatırnaz hisse devri ile ilgili Credit Europe Bank finansmanı hakkında şunları paylaştı: ‘Yurt dışında projeler geliştiren Polat Holding faaliyet gösterdiği alanlarda profesyonel ekibi ve finansman gücüyle Duna Pearl projesini taahhüt ettiği zamanda başarıyla tamamlayarak teslimleri gerçekleştirmiştir. Credit Europe Bank’tan sağlanan finansman ile PD Real Estate’ in otel ve diğer varlıklarının Polat Holding bünyesine katılması ve önümüzdeki dönemde sektöründe lider bir oyuncu olarak yer alması hedeflenmektedir. Macaristan’daki ilk gayrimenkul projemizi tamamlamanın gururuyla, bölgede ve Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştireceğimiz yeni projelerin heyecanını yaşıyoruz’

Polat Holding’in teslimlerini 2023 başında tamamladığı Duna Pearl projesi, Budapeşte’nin işlek bölgelerinden 13. bölgenin değerli lokasyonlarından, Küçük Manhattan olarak da anılan Ujlipatvaros'ta yer alıyor. Proje, Margaret Adası’nın tam karşısında; şehir merkezi, metro ve önemli iş merkezlerinin bulunduğu Váci Út’a ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Margaret Adası’nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan’a komşu konumunda yer alan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında hayat buluyor.

Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirilen Duna Pearl’de, 193 dairenin yanısıra 2023 yaz başında açılan olan 105 odalı Four Points by Sheraton oteli de yer alıyor. Projede 47-109 metrekare aralığındaki daireler dışında büyüklükleri 36-301 metrekare arasında değişen bağımsız ticari alanlar da yatırımcısı için büyük getiri değeri taşıyor.

Favori lokasyonu, oteli ve ticari alanlarıyla Duna Pearl, şehrin yeni çekim merkezi olarak görülüyor. Geniş iç hacimli ferah daireleri, Tuna Nehri manzarasından maksimum seviyede faydalanılmasını sağlayan özel tasarım teras ve balkonları, projenin merkezinde yer alan yemyeşil avlusu ve sosyal alanlarıyla Duna Pearl yatırımcısına Budapeşte standartlarının üstünde bir yaşam vadediyor.