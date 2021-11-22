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Kadın - Aile Pofuduk poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay pofuduk poğaça tarifi
Kadın - Aile

Pofuduk poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay pofuduk poğaça tarifi

Yumuşacık poğaça tarifleri, çay saati için farklı tarifler sizin için vazgeçilmezi Pofuduk Poğaça...

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:42:00 - 2021-11-22 10:46:58
Pofuduk poğaça tarifi, nasıl yapılır? Kolay pofuduk poğaça tarifi

Sade Pofuduk Poğaça tarifi.

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket instant kuru maya
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 6-7 su bardağı un

Yapılışı

Derin bir yoğurma kabına ılık süt ve su (el yakmayacak sıcaklıkta olacak) yumurta, sıvı yağ, şeker, tuz, maya alınır ve karıştırılır. Üzerine yavaş yavaş un ilave edilir güzelce yoğurulur. Hamurun üzeri örtülür ve yaklaşık 45 dakika, 1 saat mayalanmaya bırakılır. Hamur kabarınca yani iki katına çıktığında bir kaç kez daha yoğurarak havası alınır. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparılır ve avuç içerisinde yuvarlanır. Yağlı kağıt serili tepsiye alınır, üzerine yumurta sarısı sürülür, susam atılır. Tekrar 10-15 dakika tepsi mayası için dinlenlendirilir. Daha sonra 180°C derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirilir. Afiyet olsun.

 

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