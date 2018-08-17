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PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı 2018 ne zaman ve saat kaçta?

Polis Meslek Yüksekokullarından (PMYO) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden (POMEM) bazı sebepler nedeniyle sınava giremeyen adaylar ile polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine adaylara yönelik uygulanacak PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavının tarihi ve saati açıklandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:55
PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı 2018 ne zaman ve saat kaçta?

Polis Meslek Yüksekokullarından (PMYO) Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden (POMEM) bazı sebepler nedeniyle sınava giremeyen adaylar ile polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine adaylara yönelik uygulanacak PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınavının tarihi ve saati açıklandı.

2018 PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavına ilişkin, Polis Akademisin'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrencilerden (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) eğitim sonu sınavına girmesi gereken adaylar ile eğitim sonu sınavına girerek başarısız olan adaylardan dava açarak haklarında yürütmeyi durdurma kararı verilen adayların sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği” hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 31 Ağustos 2018 tarihinde PMYO mezunlarına saat:09.30’da, POMEM mezunlarına  saat: 10.00’da yapılacaktır.

Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır. Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:55
  1. PMYO
  2. POMEM eğitim sonu sınavı
  3. PMYO eğitim sonu sınavı

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