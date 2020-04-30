Plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen koronavirüs hastası aynı gün hayatını kaybetti
İzmir’de koronavirüs belirtileri göstermesi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve testi pozitif çıkan hastanın plazma tedavisine başlandı. Plazma tedavisi sayesinde testi negatife dönen hasta, aynı gün koronavirüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve plazma tedavisi gördükten sonra testi negatife dönen Fatma Yılmaz, aynı gün hayatını kaybetti.
İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce korona virüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testlerin pozitif çıkması sonucu Fatma Yılmaz’a korona virüs teşhisi konuldu.
Bağışçı bulundu, plazma tedavisine başlandı
Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz’ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan Yılmaz’a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz’ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.
Aynı gün rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz’ın ölüm sebebinin korona virüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi.