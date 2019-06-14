Play Station ve tablet alacaktı! 300 TL'yi bakın ne yaptı...
Sosyal medyada, Play-Station ve tablet almak için biriktirdiği harçlıkları Yemen'e, Arakan'a ve Türkiye'deki yetimlere gönderdiğini söyleyen İsmail Haktan adındaki bir çocuğun videosu paylaşım rekorları kırdı.14 Haziran 2019 Cuma 23:48
İsmail Haktan, harçlıklarıyla biriktirdiği 300 TL'yi yetimlere bağışladığını açıkladığı video sosyal medyada gündem oldu. Çocuğun videosu büyük beğeni toplarken birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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