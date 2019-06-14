Play Station ve tablet alacaktı! 300 TL'yi bakın ne yaptı... Sosyal medyada, Play-Station ve tablet almak için biriktirdiği harçlıkları Yemen'e, Arakan'a ve Türkiye'deki yetimlere gönderdiğini söyleyen İsmail Haktan adındaki bir çocuğun videosu paylaşım rekorları kırdı.

İsmail Haktan, harçlıklarıyla biriktirdiği 300 TL'yi yetimlere bağışladığını açıkladığı video sosyal medyada gündem oldu. Çocuğun videosu büyük beğeni toplarken birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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