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"Play-off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz ligde kalmak"

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:"Süper Lig’e çıkmayı elbette isteriz ancak stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
"Play-off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz ligde kalmak"

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Süper Lig’e çıkmayı elbette isteriz ancak stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız." dedi.

Ekmekçioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söylediklerini ve hala aynı düşünce içinde olduklarını belirtti.

Play-off'a kalmayı başarmalarının güzel bir sonuç olacağını aktaran Ekmekçioğlu, "Ancak daha gerçekçi olmalıyız. Süper Lig'e çıkmayı elbette isteriz ancak stadımızla, altyapı tesislerimizle, doğru yapılanmayla bu hedefe ulaşırsak sürdürülebilir başarı yakalarız. Play-off'u zorlayacağız ama ilk hedefimiz ligde kalmak. Galibiyetler geldikçe takımın birbiriyle olan bağı güçleniyor. Üzerine koyarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekmekçioğlu, attığı 17 golle ligin en golcü ismi konumundaki Marco Paixao'nun transferi için devre arasında teklif aldıklarını belirterek, "Marco'nun yeri bizde ayrı. O yüzden göndermeyi düşünmedik. Şu anda da kafamızda öyle bir düşünce yok ama transferde neler olacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile bir araya geldiklerini dile getiren Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Hepimizin İzmir takımı olduğunu ve birbirimize destek olmamız gerektiğini vurguladık. Esas amaç iki camianın kardeş olduğunu göstermekti. Altınordu’dan iki futbolcuyu renklerimize kattık ve Altınordu bu transferlerden herhangi bir bedel talep etmedi. Bunlar güzel şeyler. İzmir'de birbirimize destek olmamız çok önemli. Altınordu, Göztepe, Karşıyaka, Bucaspor ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz. Zor zamanlar geçirdiğimiz dönemlerde diğer kulüpler de bize destek verdi. Göztepe’nin olumsuz bir durum yaşamasını istemem. Aksine Süper Lig’de olması bizi mutlu eder."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:03
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