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Plastik yüklü tır alev topuna döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesikullanılmaz hale geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:56
Plastik yüklü tır alev topuna döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesikullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 çekicisi ile Pozantı Adana istikametine seyir halinde olan tır, Çöplük mevkiine geldiği sırada 34 YJ 8982 plakalı dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören araç şoförü Tarık A. aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi. Plastik boru yüklü tırı saran alevlere ilk müdahaleyi Tarsus İtfaiyesi ekipleri yaptı. Kısa sürede alevlerin büyümesini engelleyen ekipler aracı soğutarak çekiciye sıçramasının önüne geçti.


TEM otoyolunda meydana gelen yangın nedeniyle otoban polisi ve jandarma trafiğin aksamaması ve her hangi bir başka kazaya sebebiyet vermemek için uzun süre uğraş verdi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:56
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