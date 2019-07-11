SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Metin Arıcı, hasta kabulüne başladı

Opr. Dr. Metin Arıcı, 1974 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman’da tamamladıktan sonra Konya Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1992-1999 yıllarında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimimi tamamladı. 2001 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında başladığı eğitimini 2006 yılında uzman doktor olarak tamamladı.

Devlet hizmet yükümlülüğü kurası ile Manisa Salihli Devlet Hastanesi’nde görev yapan Opr. Dr. Arıcı, 2010-2019 yılları arasında özel hastanelerde çalışarak el cerrahisi ve mikrocerrahi konusunda bilgilerini geliştirerek, deneyim kazandı. Temmuz 2019 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hastalarını kabul etmeye başlayan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Arıcı, yüz yaralanmaları, deri tümörleri, burun ve meme estetiği konularına özel ilgi duymaktadır.

Klinikte verilen hizmetler

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide, ameliyatlara ek olarak saç ekimi, kırışıklıkların tedavisinde kullanılan botox, kollajen ve yağ enjeksiyonları gibi cerrahi olmayan birçok tedavi yönteminden de yararlanıldığını anımsatan Opr. Dr. Arıcı, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nde verdikleri hizmetlerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Burun şekil bozuklukları, yüz kemiklerindeki şekil bozuklukları,çene kemiğindeki şekil bozuklukları, karın ve bacaklarda kollarda aşırı yağlanma, yağ birikimindeki düzensizlikler, meme orantısızlıkları (büyüklük-küçüklük) ve memede sarkmalar, cilt sorunları, kırışıklıklar, istenmeyen leke ve dövmeler, izler, yüzde yaşlanma Yüz-boyun cildinin ve kaslarının sarkması, kırışma, alt-üst gözkapağı sarkmaları, saç ekimi."

Doğum lekeleri, benler, hemanjiomlar, anormal meme gelişimi, dudak damak yarıkları, el, parmak ve kol anomalileri, yüz, yüz kemikleri ve kafatası anormallikleri, kepçe kulak ve diğer kulak anomalileri, kadın ve erkek ürogenital sistem gelişim anomalileri gibi doğumsal eksiklikler ve gelişimsel anormalliklerin onarımının da yapıldığını kaydeden Opr. Dr. Arıcı, travma ve hastalıklar nedeniyle sonradan gelişen anormalliklerin onarımına ilişkin şunları paylaştı:

"Kesiler, yara izleri, yanıklar ve yanık sekellerinin tedavisi, yumuşak doku yaralanmaları, baş boyun, gövde ve ekstremitelerde kanser cerrahisi ve onarımı, kanser ya da yaralanmalar sonrasında oluşan memenin kayıpları, şekil bozuklukları, iyileşmeyen yaralar, yatak bası yaraları, acil parmak, el ve kol yaralanmaları, kayıpları, çene yaralanmaları, kırıkları, çene eklemi bozuklukları, yüz kemiği kırıkları, yüz yaralanmaları, yüz felçleri, göz kapağının yaralanmaları ya da görmeyi engelleyen bozuklukları, kazalardan sonra oluşmuş her türlü yumuşak doku eksiklikleri."

Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.