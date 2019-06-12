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‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ‘pilot bölge’ seçilen Safranbolu, daha çevreci bir hale geldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ‘pilot bölge’ seçilen Safranbolu, daha çevreci bir hale geldi.


Tarihi ilçede daha önce plastik şişe getirene verilen bez torba uygulaması genişletilerek, tatil dönemine girecek olan okullarda ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası başlatıldı. Pilot okul olarak Ünsal Tülbentçi İlköğretim Okulunda başlatılan kampanya kapsamında 10 dakikada bin 500 pet şişe toplanırken, öğrencilere TÜBİTAK’tan temin edilen bilim kitapları hediye edildi.


Okulun bahçesinde oluşturulan plastik toplama kaplarına ellerindeki plastik şişeleri atan öğrencilere Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından bilim kitapları verildi.


Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, Safranbolu’nun ‘Sıfır Atık Projesi’nde pilot ilçelerden olduğunu söyleyerek, ilçede bugüne kadar 50 binin üzerinde plastik şişe toplandığını söyledi.


Belediye Başkanlığı ve Kaymakamlıkları döneminde sıfır atık ile ilgili tüm altyapıyı hazırlandıklarını da kaydeden Ürkmezer, “Bu hafta okullar bitiyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bir çalışma yaparak, ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası başlattık. Amacımız, zaten çocuklara kitap dağıtıyoruz ama, çocuklarımızın sıfır atık ile ilgili bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak. Böylece gelecek kuşaklara daha temiz çevre ve daha temiz Safranbolu bırakmak. Bunu da kitapla motive etmeye çalışıyoruz. 2 yıl boyunca zaten çocuklarımı 40 binin üzerinde kitap dağıttık. İnşallah çocuklarımı hem bilinçlenecek, hem de bilime ve fen ile okumaya ilgileri daha da artacak” dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde yürütülen projeye, Milli Eğitim olarak katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz bu hafta tatile girecek olması, aynı zamanda kitap sevgisinin aşılanması anlamında ve çocuklara sıfır atık konusunda duyarlığı oluşturmak için ‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası yaptık. Bu etkinlik kapsamında kısa sürede bin 500 plastik şişenin geri dönüşümünü sağlandığını gördük. Bu da gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir çevre ve aynı zamanda israfın önlenmesi adına önemli bir çalışma. Bu çalışmalarımız bir daha ki eğitim öğretimde de artarak devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:58
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