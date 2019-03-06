0553 313 94 23

Plastik şişelerle Bilgi Evi bahçesini rengarenk yaptılar

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi evinde öğrenciler, pet şişeleri rengarenk boyayarak bilgi evinin bahçesini süslediler.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Plastik şişelerle Bilgi Evi bahçesini rengarenk yaptılar

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi evinde öğrenciler, pet şişeleri rengarenk boyayarak bilgi evinin bahçesini süslediler.


Adapazarı Belediyesi Bilgi evinde 5 ana ders Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersi ile Resim, Müzik, Akıl oyunları ve spor dersleri dışında çeşitli etkinlikler de düzenlenerek çocukların el sanatları da geliştiriliyor. Öğrencilere dersler dışında çeşitli etkinliklerle hem eğlenmeyi hem yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Adapazarı Belediyesi Bilgi evinde, öğrenciler plastik şişe ve kapakları değerlendirerek, hem eğitim aldıkları kursun bahçesini süslediler hem de kendi oyuncak ve kumbaralarını yaptılar. Büyük bir keyifle rengarenk boyadıkları pet şişelerle bahçelerini süsleyen öğrenciler, hem eğlendiler hem süsleme sanatını öğrendiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:33
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı
    1. Didim’de aranan 5 şüpheli yakalandı
    2. Ordu’yu resmediyorlar
    3. Bakırköy Adliyesi önünde hareketli..
    4. Dicle Elektrik trafo binalarını onarıyor
    5. MTSO, MTOSB ve MEÜ arasında stratejik..
    6. LPG tankının içinden 126 paket esrar..
    7. İran'da hava kirliliği trafik..
    8. Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı
    9. BM'den İdlib'e 16 TIR'lık yardım
    10. Şuhut’ta Eğitimci Yazar Alişan..
    11. Sinop’ta Su Altı Batıkları Konferansı
    12. Irak Cumhurbaşkanı Salih ülkesinin..
    13. Bismil Kaymakamı Yüksel’den 8 mart..
    14. TCDD’ye ait rayları çalan zanlı..
    15. Türkiye'yi korkutan açıklama: 8..
    16. Uğur Erdoğan: Denizli’de kadın..
    17. "Anadolu’nun Mihenk Taşları Neşet..
    18. Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
    19. AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü..
    20. Sınır ötesinde PKK kamplarına hava..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'