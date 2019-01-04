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Plastik şişe getirene bez çanta hediye

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başlatılan projeyle 5 plastik şişe getirene bez çanta ve file hediye edilecek

04 Ocak 2019 Cuma 16:06
Plastik şişe getirene bez çanta hediye

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 5 plastik şişe getirene bez çanta ve file verilecek.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, bir restoranda düzenlenen 2018 yılı değerlendirme toplantısında, proje kapsamında bez çanta bastırdıklarını söyledi.

Hazırlıkların tamamlandığını belirterek, vatandaşların pazara ve market alışverişine onlarla gitmesini isteyen Ürkmezer, "Beş tane büyük şişe getirene biz inşallah bir tane çanta vereceğiz. Amaç o şişeleri toplamak. Biz zaten bu çantaları dağıtırız. Amaç vatandaşlara o bilinci sağlamak. Vatandaşlara dağıtımını daha çok sağlamak için Çalışma ve İş Kurumu aracılığıyla Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde kurs açtık ve ürettikleri fileleri bize üretecekler. Biz de onları vatandaşlara dağıtıp, personele satacağız." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un kente geleceğini, bununla ilgili kendisine sunum yapacağını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Biz kaymakamlık ve belediye olarak öncülük görevimizi yerine getiriyoruz. Haftaya da inşallah Misak-ı Milli Meydanı'nda 5 şişeye bir çanta dağıtımına başlıyoruz. Buna ilişkin vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bütün personelin eğitimini sağlamak üzere çalışıyoruz."

Ürkmezer, toplantı sonunda basın mensuplarına bez çanta hediye etti.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 16:06
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