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Plastik sanat yarışmalarının ortak teması "Milli Mücadele ve 1919"

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ressam Şefik Bursalı anısına düzenlenen resim yarışması ile Genç Sanat kapsamındaki proje ve afiş tasarım yarışmalarının teması bu yıl "Milli Mücadele ve 1919" olarak belirlendi

13 Ocak 2019 Pazar 10:19
Plastik sanat yarışmalarının ortak teması "Milli Mücadele ve 1919"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plastik sanatlar alanında düzenlenen üç ayrı yarışmanın ortak teması "Milli Mücadele ve 1919" oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin resim ustalarından Şefik Bursalı anısına düzenlenen resim yarışması ile Genç Sanat kapsamındaki proje ve afiş tasarım yarışmaları bu yıl milli mücadelenin 100. yılına ithafen düzenlenecek.

Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç sanatçıları keşfetmek, yenilikçi üretimleri artırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek "18'inci Şefik Bursalı Resim Yarışması"nda 77 bin 500 lira, "Genç Sanat: 5.Güncel Sanat Proje Yarışması"nda 147 bin 500 lira, "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması"nda ise 115 bin lira ödül, dereceye giren eser sahiplerine verilecek.

Başvurular, "Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım" konusuyla düzenlenecek "Genç Sanat: 5. Güncel Sanat Proje Yarışması" için 4 Mart-30 Nisan, "2019 Milli Mücadele'nin 100.Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler" konusuyla düzenlenecek "Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması" için 25 Şubat-8 Nisan ve "18'inci Şefik Bursalı Resim Yarışması" için 1-18 Mart'ta alınacak.

Başvurular, Bakanlığın internet sitesi üzerinden e-devlet şifresiyle online da yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:19
  1. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  2. Milli Mücadele

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