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Plastik poşet katılım paylarında ödeme süreci

Ocak ve şubat aylarında satılan plastik poşetler için hazırlanacak geri kazanım katılım payı beyannameleri 24 Nisan'a kadar elektronik ortamdan bildirilecek ve ödemeler 30 Nisan'a kadar yapılacak

04 Nisan 2019 Perşembe 08:50
Plastik poşet katılım paylarında ödeme süreci

ANKARA (AA) - Ocak ve şubat aylarında satılan plastik poşetler için hazırlanacak geri kazanım katılım payı beyannamelerinin 24 Nisan'a kadar elektronik ortamdan bildirilmesi ve ödemelerin 30 Nisan'a kadar yapılması kararlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payı beyannamesi elektronik ortamdan bildirilecek. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalarının geri kazanım katılım payı beyannamelerini buradan göndermeleri zorunlu olacak.

Geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediği veya eksik beyan edildiği durumlarda, bu katılım paylarının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere, 1 ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgiliye tebliğ edilecek. Söz konusu alacak, beyan edilmesi gereken son günden, ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilecek.

- Beyanlar ve ödemeler bu ay yapılacak

Ocak ve şubatta satılan plastik poşetlere ilişkin geri kazanım katılım payı beyannamesi, 24 Nisan'a kadar verilecek ve ödemeler 30 Nisan'a kadar yapılacak.

Söz konusu tarihe kadar bildirilmesi gereken geri kazanım katılım payı beyannamelerinde, ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin geri kazanım katılım payları ayrı ayrı yer alacak. Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş beyanların da beyannameye dahil edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, 24 Nisan'a kadar beyan edilecek ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili bankalara ödenebilecek.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 08:50
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı
  2. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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