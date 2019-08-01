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Plastik malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
Plastik malzemelerin bulunduğu depo alev alev yandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içresinde elektrik bandı, plastik boru ve birçok plastik malzemenin bulunduğu depo da henüz belirlenemeyen bir neden den dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında plastik malzemelerin olduğu depo kullanılmaz hale gelirken depoda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:56
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