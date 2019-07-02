Plastik fabrikasında korkutan yangın

Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Köksan Pet ve Plastik Ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 45 dakika önce başlayan yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Köksan Pet ve Plastik Ambalaj fabrikasında saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar etrafı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikadır sürdürülen çalışmalarda yangın rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı. Yangının sebebinin ise alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerde ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan yanan fabrikanın İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenli olarak yapılan araştırmalarda Türkiye’nin ilk 500 sanayi firması arasında yer aldığı öğrenildi.