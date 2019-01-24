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Plastik bidon içinde cansız bebek bulundu

Denizli'de çobanlar plastik bidon içinde cansız bir bebek cesedi buldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu 3 ay önce öldüğü tespit edilen bebeğin bir hastanede doğduğu tespit edildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 08:39
Plastik bidon içinde cansız bebek bulundu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde plastik bidon içinde araziye atılmış bebeğin cansız bedeni bulundu. Göbeğindeki klipsten hastanede doğduğu belirlenen ve en az 3 ay önce öldüğü sanılan bebeğin cinsiyeti, bedenin çürümüş olması nedeniyle belirlenemedi. Bebeğin ölüm nedeni ise otopsi ile ortaya çıkacak. Jandarma, bebeğin annesi ile cansız bedenini araziye atanları belirlemek için çalışma başlattı.

Göbek bağındaki klipsten hastanede doğduğu tespit edildi

Yakayurt Mahallesi yakınındaki arıtma tesisi yanında bulunan tarla kenarında sürü otlatan çobanlar, bir plastik bidon içinde bebeğin cansız bedeni olduğunu farketti. Durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Sarayköy İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi de cansız bedenin bulunduğu yerde delil araması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Prematüre olarak dünyaya geldiği sanılan bebeğin en az 3 ay önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Göbek bağındaki klipsten hastanede doğduğu belirlenen bebeğin annesi ile araziye atanların tespiti için çalışma başlatıldı. Bebeğin cinsiyeti, çürüdüğü için belirlenemedi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 08:39
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