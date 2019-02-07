Plastik atık kimyasal işlemle temiz yakıta dönüştürüldü

Plastik atık kimyasal işlemle temiz yakıta dönüştürüldü07 Şubat 2019 Perşembe 12:41
ANKARA (AA) - Amerikalı bilim adamları, plastik atıkları kimyasal işlemle temiz yakıta dönüştürdü.
Science Daily'nin haberinde, Purdue Üniversitesi'nde görevli uzmanların geliştirdiği teknoloji sayesinde poliolefin atığın yüzde 90'dan fazlasının saf polimer, neft, akaryakıt veya tekiz gibi farklı ürünlere dönüştürülebildiği belirtildi.
Teknolojiyi geliştiren ekipte yer alan Purdue Üniversitesi Davidson Kimyasal Mühendislik Okulundan Linda Wang, işlemin, geri dönüşüm endüstrisine fayda sağlama ve dünyanın plastik atık stoğunu azaltma potansiyeli taşıdığını söyledi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre her yıl 8 milyon tondan fazla plastik okyanuslara karışıyor.
Son 65 yılda üretilen plastiklerin tümünün (8,3 milyar ton) yaklaşık 12'sinin yakıldığı, sadece yüzde 9'unun geri dönüştürüldüğü, yüzde 79'unun ise katı atık sahalarına gönderildiği veya denizlere karıştığı ifade ediliyor.
Dünya Ekonomik Forumu, su kaynaklarına atılmaya devam edilmesi halinde 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik atığın bulunacağını öngörüyor.
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