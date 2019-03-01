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‘Plant Ödülleri’ sahiplerini buldu

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu.

01 Mart 2019 Cuma 22:48
‘Plant Ödülleri’ sahiplerini buldu

Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu. Törende "Kent Park Projesi" ile ödül alan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, "Türkiye’de 1’inci olan ve 24 bin metre karelik alanı olan tek park bizim parkımızdır’ dedi.



Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün prestijli ödülü olan ‘Plant Ödülleri 2017-2018’ Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından üçüncüsü düzenlenen törenin sunuculuğunu ünlü radyocu Kadir Çöpdemir üstlendi. Çöpdemir, törende esprileri ile davetlileri gülümsetti. Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu gösterileri ile davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Törenin ilerleyen dakikalarında İlyas Yalçıntaş şarkılarıyla geceye renk kattı. Sektörün en prestijli kişilerinin katıldığı törende, protokol üyeleri, peyzaj mimarları, sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve birçok ünlü isim de yer aldı. Gecede sektörün önemli isimlerinden Ricardo Disperati’ye ve Prof. Dr. Yalçın Memlük’e vefa ödülü verildi.



"Kent Park Projesi" Çorum’a ödül getirdi


Törende çok sayıda ödül sahiplerine teslim edilirken bir ödül de Çorum Belediyesine geldi. Kamu tarafından uygulanan proje ödülleri kapsamında Çorum Belediyesinin "Çorum Kent Park Projesi" ödüle layık görüldü. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Gül, "Ben de Çorum Belediyesi adına hemşehrilerim adına belediye başkanı olarak ve çalışan arkadaşlarımız adına böyle bir ödülü hak eden bir belediye başkanı olarak bu ödülü almaya geldim. Bu ödülü almada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"Eski adı Kent Park şimdiki adı ise Millet Bahçesi"


Başkan Gül, "Bu ödülü almamızda katkısı olan eski adı Kent Park şimdi ise Sayın Cumhurbaşkanımızın adını Millet Bahçesi olarak değiştirdiği parkımız ile ilgili gerçekten çok büyük emeklerimiz oldu. Biz bu ödülü alan parkımız ile ilgili 24 saat esaslı olarak çalıştık. Bazen gece 03.00’te benim orada çalışan arkadaşlarımızı kontrol etmek adına gayret etmişliğim var. Burada sadece biz değil tüm arkadaşlarımızın emeği geçmiştir. Bu ödülü hakkettiğimiz için son derece memnunum" ifadelerini kullandı. Parkın çok az bulunan parklardan birisi olduğunu vurgulayan Gül, "Yaklaşık iki yüz on beş metredir. Burada 4 bin yüz yetişmiş ağacımız var. Ağaçların hepsi birbirinden kıymetli ağaçtır fidan değildir, yetişmiş ağaçtır. Ayrıca güller, çiçekler ve bunlarla ilgili özellikle bahar aylarında nisan mayıs geldiğinde son derece yeşil çok güzel park haline gelecektir. Seyir terasımız mevcuttur" şeklinde konuştu.



"Türkiye’de 1’inci olan ve 24 bin metre karelik alanı olan tek park bizim parkımızdır"


"Türkiye’de 1’inci olan 24 bin metre karelikalanı olan tek park bizim parkımızdır" diyen Başkan Gül, "Çorum Belediyesi Su Kanalizasyonu’nda çalışan arkadaşlarımız tarafından Çorum’da atık olarak kullanılmayan boşa akan sular 2 depoda toplanıyor ve bu 2 depoda toplanan sular parkımızın sulamasını yapıyor. Bisiklet ve yürüyüş yolu hepsi parkımızda mevcut. Aynı zamanda parkımızda vatandaşımıza sanki deniz kenarındaymış görüntüsü vermek için kafelerimizde oturacak yerlerde vatandaşlarımız en güzel hizmeti alacaktır. Bu ödül de bunun zirvesi konumundadır’ dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:48
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