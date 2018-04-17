Planı çöktü, Birleşik Arap Emirlikleri pes etti!

Devlet haber ajansı WAM, BAE’nin Somalili askerleri eğitmek için 2014’te Somali’de başlattığı askeri eğitim programını sonlandırma kararı aldığını duyurdu. BAE’li yetkililer, Somali hükümetinin el koyduğu paranın Somali’nin yarı özerk bölgesi Putland’da eğitilen askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini iddia etti. Ancak Somalili yetkililer, gelen paranın askerlere yapılacak ödemeden çok daha fazla olduğunu açıklamıştı. Somali İç Güvenlik Bakanlığı, paranın Somali’de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı belirtilmişti.

Somali hükümeti de BAE ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen, bundan sonra Somali ordusundaki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurmuştu. BAE’nin Somaliland’de inşa ettiği askeri üs ile bölgenin Somali’den kopması için zemin hazırladığından şüpheleniliyor.