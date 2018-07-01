0553 313 94 23

Planı belli oldu: Bir yılda bitirecek!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programını bir yıl içinde ortadan kaldırmaya yönelik bir planlarını olduğunu söyledi.

01 Temmuz 2018 Pazar 19:23
Planı belli oldu: Bir yılda bitirecek!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton CBS'de yayınlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve balistik füze programının bir yıl içinde ortadan kaldırmasıyla sonuçlanacak bir plana sahip olduğunu, yaptırımların hızla kaldırılmasını ve Güney Kore ile Japonya'dan yardımların gelmesini isteyen Kuzey Korelilerin iş birliği yapmasını beklediğini belirtti.

Bolton, öte yandan, Kuzey Kore yönetimiyle müzakereleri yürüten ekibin sağlam adımlarla ilerlediğini belirterek, "Kuzey Korelilerin geçmişte neler yaptığının hepimiz bilincindeyiz" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 19:23
  1. Kuzey Kore
  2. Japonya
  3. Güney Kore
  4. John Bolton

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarda meslek seçerken dikkat edilmesi gerekenler
    1. Çocuklarda meslek seçerken dikkat..
    2. Piknik sepeti için tarifler
    3. Suriyelilerin eczacılara saldırdığı idd
    4. Terör sevici Mahsun'un filmini..
    5. Almanya'da istifa depremi!
    6. Kınanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
    7. Çocuklara her gün sorulması gereken..
    8. İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
    9. Fakıbaba erken seçim için tarih verdi
    10. FETÖ'nün kilit ismiydi... Cezaevinde..
    11. FETÖ'nün 'altın çocuğu' cezaevinde ölü..
    12. Terör devleti rahat durmuyor! 12..
    13. Bir kayıp çocuk vakası daha!
    14. B3 vitamininin faydaları nelerdir?
    15. Amerika'da polis şiddeti: Dünya bunu..
    16. Bolu’da fuhuş operasyonu: 6 kişi..
    17. İspanya'da bir dönem kapandı!
    18. Katil İsrail askerleri 12 yaşındaki..
    19. Brokoli kürü nasıl yapılır?
    20. Kırşehir'de trafik kazası: 2 kişi yaralı
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Perinçek’ten ezber bozan 15 Temmuz açıklaması
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!
    İYİ Parti'de kırmızı alarm! Düğmeye basıldı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Biri Recep, biri Tayyip, biri Erdoğan'dı! Şimdi de...
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'
    Alaattin Çakıcı'ya 'süresiz rapor kıyağı! 'Ölüm riski var'