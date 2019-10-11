0553 313 94 23

Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayımlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan'ın (2020-2022) onaylanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Orta Vadeli Mali Plan ile birlikte sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşım hedefleniyor.

11 Ekim 2019 Cuma 12:02
Orta Vadeli Mali Plan Resmi Gazete'de yayımlandı!

Buna göre, Orta Vadeli Mali Plan, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile uyumlu olmak üzere 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleri, hedef, açık ve borçlanma durumuyla kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde hazırlandı.

Planda, 2020-2022 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı sürdürülebilir büyümeyle adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

Sanayileşme süreci hızlandırılacak

Bu dönemde kamunun güçlü desteği ve özel sektör öncülüğünde sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, her alanda verimlilik artırılacak. Yurt içi tasarruflar ve üretken yatırımların düzeyi yükseltilecek. Üretim süreçlerinin ihracata dönük yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacak.

Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi, mali disipline kararlılıkla devam edilmesi olacak. Bu kapsamda, kaynakların verimli kullanılması sağlanacak, belirlenen alanlarda tasarrufu içeren yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

Para ve maliye politikaları eş güdüm içinde yürütülecek

Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak. Vergi tahsilatında etkinlik artırılacak ve ekonomide kayıt dışılık azaltılacak. Böylece, kamu borçluluğu düşük düzeylerde tutulacak, para ve maliye politikaları eş güdüm içinde yürütülecek.

Plana dayalı hazırlanacak 2020-2022 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve etkili, ekonomik, verimli şekilde kullanılmasını amaçlıyor.

Plan döneminde, merkezi yönetim bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı yüzde 3'ün altında tutulacak ve buna yönelik olarak merkezi yönetim bütçesinin uygulama süreci bakanlık ve başkanlık tarafından yakın iş birliği içinde koordineli yürütülecek.

Mali disiplin ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olacak

Mali disiplin, ekonomik değişim sürecinin en temel destekleyicisi olmaya devam edecek. Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık, kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama teşvik ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilecek

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politika uygulanmasına devam edilecek.

Kamu idareleri, YEP ile Orta Vadeli Mali Plan'da yer alan politika önceliklerini, makro ekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirleyecek ve 2020, 2021 ve 2022 yılları için bütçe tekliflerini sunacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:02
  1. Orta Vadeli Mali Plan
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlerden alçak tuzak! Akçakale'ye roketi bakın nereden atmışlar
    1. Teröristlerden alçak tuzak!..
    2. Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi!..
    3. Kiracısına kızan iş yeri sahibi..
    4. İş dünyasından ‘sonuna kadar’ destek
    5. “TSK, 24 ay sonra Altay’ı harp..
    6. Barış Pınarı Harekatı'na milli damga!
    7. Piyasalar temkinli hareket ediyor
    8. Türkiye hamlesini yaptı, gücünü..
    9. Bursa'da 16 yaşındaki çocuğun..
    10. TL varlıklar dayanıklılığını kanıtladı
    11. Siyonistlerde ‘Barış Pınarı Harekatı’..
    12. Trump’ın ikinci tehdidi piyasaları..
    13. Canlı yayında keskin nişancıların..
    14. Plan yayımlandı: İşte hedef!
    15. Batıda işsiz kalma kapısı oldular
    16. Esed rejiminden YPG ile görüşme..
    17. Bankalar özendiriyor bilinçsiz..
    18. Çavuşoğlu ve Stoltenberg'ten harekat..
    19. Stajyer emeklilikte son durum
    20. Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı..
    21. Ormanları yakan teröristler yakalandı
    22. Fırat'ın doğusu için yüzlercesi..
    23. Vatandaş ihtiyaç kredisine yüklendi!..
    24. Türkiye savaş gemisi yolladı,..
    25. Genç kız evinde intihar etmişti! O..
    26. Kripto para için geri sayım!..
    27. Bakan Mustafa Varank'tan 'yerli' ve..
    28. KYK burs başvurusu başladı mı son..
    29. Büyükşehir’den ‘Türkçe’ hassasiyeti
    30. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!
    Sigmar Gabriel: Türkiye, PKK devletine asla izin vermez!