0553 313 94 23

Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerin akınına uğrayan Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:00
Plajlarda kilometrelerce tatilci yoğunluğu

İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerin akınına uğrayan Tekirdağ plajlarında adım atılacak yer kalmadı. Tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda trafik yoğunluğu oluştu.


Havaların sıcak olması nedeniyle Tekirdağ plajlarında yoğunlar yaşanıyor. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerden günü birlik gelen birçok tatilci vatandaşlar nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ ve Altınova halk plajlarında adeta adım atılacak yer kalmadı.Aralarında yaklaşık 10 kilometre uzaklık bulunan Kumbağ Plajından Altınova plajına kadarki deniz alanı tatilci vatandaşlarla dolup taştı.



Trafik kilitlendi


Günübirlik çevre illerden gelen tatilci vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Kumbağ, Barbaros, Altınova mahallerinden başlayarak Tekirdağ İstanbul yoluna kadar araç yoğunlukları yaşanmaya başladı. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelse de jandarma ve polis ekiplerinin çalışması ile kontrollü akış sağlanmaya çalışıldı.



“Kumbağ Marmara’nın incisi”


Gelen tatilcilerle ilgili açıklama yapan Kumbağ esnaflarından Ahmet Avcı, “Kumbağ Marmara’nın incisi, denizi güzel. Ondan dolayı İstanbul’dan, Kırklareli tarafından Edirne’den vatandaşlar hafta sonları bazen hafta içi de olmak üzere buraya akın ediyor. Bu nedenle bayağı yoğunluklar oluyor. Buranın kumsalı güzel, tatilcilere en güzel tatil beldesi burası diyorum. Neden diyorum? Trakya İstanbul’a çok yakın. Günübirlik gelip gidebiliyorlar, haftalarca kalabilirler kumsalı çok güzel. Şimdi buradan Ege’ye gittiğin zaman, en az bir hafta, on gün zaman harcaman lazım. Ben Türkiye’nin çok yerini dolaştım Karadeniz’i dolaştım, Ege’yi dolaştım, Akdeniz’i dolaştım. Bu kumsal böyle denizin sığlığı bak mesela çoğu yere gidersin birkaç metre sonra derinlik başlar. Burada yüzme bilen ve bilmeyen kişilerin kolayca tatil yapabileceği bir yer. Fiyatlar olarak da şimdi bir Antalya ile kıyasladığımız zaman fiyat bakımından Kumbağ biraz daha ekonomiktir. Halk içinde iyidir o yüzden kumsalı ve denizi açısından veya yakınlık açısından günübirlik veya birkaç günlüğüne ‘Ekonomik olarak tatil yapacağım’ dediğin zaman Kumbağ derim” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Hazırlık maçı
    1. Futbol: Hazırlık maçı
    2. Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
    3. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
    4. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı
    5. Afganlılar bir genci muşta ile..
    6. Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
    7. Çarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2..
    8. Yakıt parası bitince pilot yolculardan..
    9. Adana'da nikah sorunu olan çift için..
    10. KKTC Dışişleri Bakanı’ndan dünyaya..
    11. Myanmar heyeti ile Arakanlı..
    12. Diyarbakır'da otobüsün altında kalan..
    13. Artvin 5. Uluslararası Off-Road..
    14. Boğalar eğitim yararına güreştirildi
    15. Plajlarda kilometrelerce tatilci..
    16. Erzurum'da kavga: 1 yaralı
    17. Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü,..
    18. Yangın saatlerdir durdurulamıyor!..
    19. Ailesiyle pikniğe giden genç barajda..
    20. Etkisiz hale getirilen "turuncu"..
    21. Tırın sıkıştırdığı polis otosunu..
    22. Bakan Kasapoğlu, özel sporcuları kutladı
    23. Geri manevra yapan otobüsün altında..
    24. Otomobil takla atarak devrildi: 4..
    25. Şarkıcı Merve Özbey’den, Highway’de..
    26. Başkan Erdoğan'a Hristiyan olma..
    27. Anadolu Ligi Engel Atlama Yarışmaları
    28. Anayasa Mahkemesinin akademisyenler..
    29. Türk hackerlar Atina ve Chicago..
    30. Kapıkaya Festivali sona erdi
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor