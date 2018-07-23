Plajda akıllara durgunluk veren olay

46 yaşındaki kadının olay sırasında Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu ve helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ŞEMSİNİN SAPINI KESİP ÇIKARDILAR

Son olayda, sahipsiz bırakılan kiralık şemsiyenin uçup, kadının göğsüne saplandığı açıklandı.

ABD basınına göre, şemsiyenin çıkarılması için sapı itfaiye ekiplerince kesildi.

YARALI KADININ DURUMUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Pennysvanialı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

DAHA ÖNCEDE YAŞANMIŞTI

Geçen hafta da New Jersey eyaletinde 67 yaşındaki Margaret Reynolds adlı İngiltere vatandaşı bir kadının ayak bileğine plaj şemsiyesi saplanmıştı.