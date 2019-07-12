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Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

- Antalya'da devam eden organizasyonda Türk sporcular, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı- TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş: "Plaj voleybolunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 15:30
Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası


ANTALYA (AA) - 2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye'nin erkeklerde 3, kadınlarda da 1 olmak üzere 4 takımla mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde Türk sporcular, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Yusuf Özdemir ve Mustafa Susam, rakipleri Sedlak ve Manas'ı 2-1 yenerken, Necmi Ayberk Güllük ile Batuhan Kuru, Ali Cebeci ile Eren Kanlı ve Ebru Karayılan ile Selis Selvi'den oluşan takımlar ise rakiplerine 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Organizasyon, 14 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.


- "Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları"


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, plaj voleybolunda erkeklerde Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ve Selçuk Şekerci-Sefa Urlu dörtlüsünden oluşan başarılı iki takımlarının olduğunu söyledi.

"Plaj voleybolunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak tarihte bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullanan Aslandaş, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı az bir puan farkıyla kaçırdıklarını anımsattı.

Aslandaş, geride kalan haftalarda olimpiyat kıta elemesi olan Continental Kupası'nın ilk ayağının Yunanistan'da yapıldığını belirterek, "Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımımız, burada şampiyon oldu ve ikinci ayağa katılmaya hak kazandı. İkinci ve üçüncü ayaklarda da bu başarıyı tekrarlarsak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımımız yerini alacak. Biz de inşallah gururla seyredeceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:30
  1. 2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası
  2. Antalya
  3. plaj voleybolu

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