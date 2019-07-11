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Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

- Antalya'da başlayan organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu mücadele ediyor - TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş: "Hedefimiz ilk üçe girip kürsü yapmak"

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Plaj voleybolu: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası


ANTALYA (AA) - 2019 CEV 22 Yaş Altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde yapılan organizasyonda 27 ülkeden 128 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye'nin erkeklerde 3, kadınlarda da 1 olmak üzere 4 takımla mücadele ettiği şampiyona, 14 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.


- "Antalya'nın tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz"


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun TVF, özel sektör ve kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlendiğini söyledi.

Turistik ve güzel bir şehir olan Antalya'ya bu tür organizasyonları daha çok getirmek istediklerini aktaran Aslandaş, "Antalya'nın tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Alt yaş grubu şampiyonaları önemli. Geleceğin olimpik takımları bu organizasyonlarda izleniyor. Burada başarı gösteren takımlar, daha üst sınıflarda da bunu devam ettirerek olimpiyatlara doğru bir yol izliyorlar." diye konuştu.


- "Organizasyona çok büyük rağbet var"


Yabancı ülkelerin Türkiye'deki organizasyona fazlasıyla ilgi gösterdiğini belirten Aslandaş, şunları kaydetti:

"Organizasyon yapma konusunda ülke olarak çok ileri bir seviyedeyiz. Sporcular ve organizatörler bu nedenle Türkiye'ye her zaman gelmek istiyor. Organizasyona çok büyük rağbet var. Türkiye olarak şampiyonaya alt yaş grubundaki sporcularla katılıyoruz. Elde edeceğimiz başarılarla olimpik takımları yetiştirme konusunda mesafe alacağız. Çok güçlü takımlar var ancak hedefimiz ilk üçe girip kürsü yapmak."


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  1. 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  2. Antalya
  3. plaj voleybolu

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