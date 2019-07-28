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Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour'un ikinci ayağı olan Sinop etabı tamamlandı

28 Temmuz 2019 Pazar 19:45
Plaj Voleybolu: 2019 TVF Pro Beach Tour

SİNOP (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Sinop Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2019 TVF Pro Beach Tour'un ikinci ayağı olan Sinop etabı sona erdi.

Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvada, 12'si erkek, 10’u kadın olmak üzere toplam 22 takım şampiyonluk için mücadele etti.

Erkeklerde Hasan Hüseyin Mermer ve Engin Özbek ikilisi, finalde rakipleri Mustafa Susam ile Yusuf Özdemir ikilisini 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Olga Motrich ve Merve Çelebi ikilisi, finaldeki rakipleri Merve Nezir ile Bahanur Gökalp ikilisini 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve para ödülleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 19:45
  1. Kumkapı
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