Plaj voleybol turnuvası başladı Bartın Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası başladı.

Bartın Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası başladı.

Bartın Belediye tarafından düzenlenen Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Voleybol Turnuvası başladı. 20 takımın katıldığı turnuvanın açılışı, dün düzenlenen törenle yapıldı. Belediye Başkanı Cemal Akın, açılış törenine katılarak müsabakaları vatandaşlarla birlikte izledi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Akın, “İnkumu Tatil Beldemizde çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Açılış törenine katılarak müsabakaları izledim. Halkımızın da izleyici olarak yoğun katılım sağladığı turnuva programının düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaklaşık bir ay sürecek olan turnuvaya katılan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

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