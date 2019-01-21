pladis'in yeni CEO'su Ahmed Salman Amin oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in yeni Üst Yöneticiliği (CEO) görevine Ahmed Salman Amin atandı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, Holding'in atıştırmalık işlerini tek bir çatı altında toplamak için kurduğu dünyanın önde gelen atıştırmalık şirketlerinden pladis, Ahmed Salman Amin’in şirket CEO'luğuna atandığını duyurdu. Amin, görevine resmi olarak şubat ayında başlayacak.

Gıda ve içecek sektörünün önde gelen isimlerinden Amin, 30 yılı ve 3 kıtayı aşan, derin uluslararası tecrübesini pladis’e taşıyacak.

Amin, son olarak, SC Johnson & Son’da Global Ticari Birim Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) olarak şirketin tüm kategorileri ve pazarlarından sorumluydu.

Bir aile şirketi olan SC Johnson'daki görevi boyunca Amin, inovasyon süreçlerine özel olarak odaklanarak pazara ürün sunma süresinin kısaltılması, karlı büyüme ve kar marjının artırılması, global pazarlama organizasyonunun kurulması ve global markaların yenilenerek geliştirilmesi dahil operasyonel konularda üstün başarı sergiledi. Aynı zamanda "kazanmak için oynamak (play to win)" stratejisi üzerine kurulu kültürel bir dönüşüm programına da öncülük eden Amin, bu program aracılığıyla şirketteki ekiplerin daha çok yetkilendirilmesi ve iş süreçlerinde verimliliğin artırılması gibi konularda da önemli adımlar attı.





- "Amin, global bir deneyime sahip"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Amin'in atamasına ilişkin, "pladis, henüz ikinci yılını geride bırakmış bir şirket ancak biz şimdiden global arenada hızla büyüyen bir oyuncu konumuna gelmiş bulunuyoruz. Amin, hızlı tüketim markalarında şirket dönüşümü ve büyüme konusunda global bir deneyime sahip. Kendisinin, halihazırda zaten yüksek hedefleri ve girişimci bir ruhu olan şirketimize katılımından, tecrübe ve becerilerini pladis’e kazandırmış olmaktan memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed Salman Amin de kariyerini; kuralları yeniden yazmaya, farklı ve yenilikçi yöntemler, yollar bulmaya ve tüketicinin zaman içinde değişim yolculuğunun bir parçası olmaya adadığını belirterek, "Sevdiğimiz yerel tatları birer global yıldıza dönüştürmek, bisküvi, kek, çikolata, sakız ve şekerleme alanındaki köklü mirasımızı tüm dünya ile paylaşmak adına pladis’te büyük fırsat görüyorum. Yeni ekibimle beraber bu yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.







