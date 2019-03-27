Kamışlı'daki teröristler, hendek kazmaya devam ediyor Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle hendekler yapmaya devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı. Teröristlerin, geçen hafta sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklere beton bloklarla tünel inşa ettiği ortaya çıkmıştı. Beton bloklar yerleştiriyorlar TIR'larla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton bloklar, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği görüldü.

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