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Kamışlı'daki teröristler, hendek kazmaya devam ediyor

Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle hendekler yapmaya devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
Kamışlı'daki teröristler, hendek kazmaya devam ediyor

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor.

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKK/YPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı.

 Teröristlerin, geçen hafta sınır hattında uzun mesafe kazdıkları hendeklere beton bloklarla tünel inşa ettiği  ortaya çıkmıştı.

Beton bloklar yerleştiriyorlar

TIR'larla bölgeye getirilen 'U' şeklindeki beton bloklar, ters şekilde yan yana dizilip tünel haline getirilerek üzeri iş makineler aracılığıyla toprakla örtülüyor. Teröristlere gönderilen beton bloklar, hendeklere yerleştirilmeye devam edildiği görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:24
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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 dk önce
    Kendi Mezarlarını Kazıyorlar. Hiç Şüphesiz. Şerefsiz Hain Alçaklar.

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