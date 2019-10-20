0553 313 94 23

PKK/YPG'den Türk askerine hain saldırı! Bakanlık acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi sırasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi sonucunda bir asker şehit olurken bir asker de yaralandı.

20 Ekim 2019 Pazar 07:37
PKK/YPG'den Türk askerine hain saldırı! Bakanlık acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasından, "Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Harekata 120 saatlik ara verilmişti

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 10. gün itibariyle ara verildi. Mike Pence liderliğinde gelen ABD heyetiyle Beştepe'de 4 saat süren toplantı yapılmış, görüşmeler sonunda, Türkiye operasyona 120 saat (5 gün) ara vermişti. Bu zaman zarfında PKK/PYD/YPG/SDG, Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerden silahlarını bırakarak çekilecek. Eğer örgüt bölgeden çıkmazsa, operasyon kaldığı yerden devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 07:37
  1. asker
  2. şehit
  3. YPG
  4. tel abyad
  5. Milli Savunma Bakanlığı
  6. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 48 dk önce
    Barış pınarı harekatı kaldığı yerden devam edecek demektir
  • sizi siz yapan butun degerleri ****yimsizi siz yapan butun degerleri ****yim53 dk önce
    ben bunlarrin ateskesini, barisini savasini ***yim, olusunu dirisini ***yim, bok oglu boklar sizin ecdadiniz evladinizi ***yim, serfsizler ne kadar kancik bir kirroymusun gotu boklu picler ancak kancikliktan baska elinizden bir bok gelmiyor, pyg ypg pkk hepiniz ayni boksunuz soyunu ***tiklerim

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye'den çekilen Amerikan askerleri Irak'a gidecek
  1. Suriye'den çekilen Amerikan askerleri..
  2. Atiba ile Caner Erkin'in hararetli..
  3. MSB: PKK/YPG'li teröristlerce 20..
  4. 20.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  5. Akılalmaz olay! Bu notu bırakıp kaçtılar
  6. Arjantin'de 'Milyonun yürüyüşü'..
  7. İstanbul'da gece vakti eski koca..
  8. Almanya'da yaşayan Türklerden..
  9. Beşiktaş-Ankaragücü maçı
  10. İBB rekor sayıyı sosyal medyadan..
  11. Eğlenmek için gittiği evde ölü bulundu!
  12. Çin'de fabrika yangını! Ölü ve..
  13. Trump'tan flaş karar! Vazgeçtiğini..
  14. Fransa'dan küstah Türkiye çağrısı!
  15. PKK/YPG'den Türk askerine hain..
  16. ABD resmen duyurdu! Nereye gidecekleri..
  17. Macron'un akıl hocasından dikkat çeken..
  18. Terör yandaşı CHP'lilere böyle fırça..
  19. Trump fena patladı: Bu kadar büyük bir..
  20. Harekat rahatıszlığı büyüyor.....
  21. Pazar günü hava nasıl olacak? Bugün..
  22. Bakan Soylu'dan Batı'ya tokat gibi..
  23. Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç..
  24. YPG'li teröristler Tel Abyad..
  25. Mallorca Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
  26. Juventus Bologna maçı kaç kaç bitti?
  27. Saç kırıkları nasıl temizlenir?
  28. Terör sevici St. Pauli! Tribünde..
  29. Tuğçe Kazaz Kemalistleri yine..
  30. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Rusya'dan flaş Esed açıklaması
Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
Futbolcuların yönetimi protestosu iki gole mal oldu!
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Atatürk Havalimanı'nda bırakılan uçaklar için süreç başladı
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
Şamil Tayyar Barış Yarkadaş'a fena patladı: PKK ağzıyla konuşma soytarı
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”
Berlusconi’den Erdoğan açıkalaması! “Bu bizim için iyi değil!”

Günün Karikatürü

20 Ekim 2019
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
AK Parti’li isimden 'harekat' açıklaması: Ciddi anlamda...
Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı
Küçük işletmelere de yapılandırma fırsatı