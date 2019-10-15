PKK/YPG'den Cerablus'taki çocuklara saldırı! Yaralılar var Suriye topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuk yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK,Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesine düzenlediği havan saldırısında 3 çocuğu yaraladı. YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinden düzenlediği havanlı saldırıda, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus'taki sivilleri vurdu. Havan mermileri kampa isabet etti Teröristlerin, Fırat Nehri'nin doğusundan saat 01.30 sularında ateşlediği havan mermileri, Cerablus'ta sivillerin barındığı bir kampa isabet etti. Saldırıda, 3 çocuk yaralandı. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sivillerin yaşam alanlarına daha önce de saldırılar düzenleyerek ölüm ve yaralanmalara neden olmuştu.

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