PKK/YPG Kamışlı'da hendek kazmaya başladı!
Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentini işgal altında tutan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazmaya başladı.17 Aralık 2018 Pazartesi 07:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor.
Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.
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