Dağları PKK'ya dar ediyordu! FETÖ, CİRİT'i hedef almış

Türkiye’nin savunma sanayindeki milli projelerde görev alan FETÖ’cü 23 mühendis itirafçı oldu. FETÖ’nün takibinde olduğu projelerde görevli mühendislerle birebir görüştüğünü belirten şüpheliler, son dönemde teröre indirilen darbede büyük payı olan lazer güdümlü CİRİT Füzesi başta olmak üzere birçok kritik projeyle ilgili sorumlu mahrem imamların bilgi aldığını anlattı.

Yerli savunma sistemlerini dışa bağımlıktan kurtarmanın ve millileştirilmesinin önünde en büyük engellerden birisi olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ASELSAN başta olmak üzere birçok milli projeye imza atan savunma sanayi kurumundan temizlendi. Ancak hala görevlerine devam eden ve deşifre edilmemiş örgüt üyeleri ile mahrem imamların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

MİT ve Emniyet ortak çalıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu çalışmayı ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Mali Mücadele Şube Müdürlüğü yürütüyor. İstihbari ve HTS analiz çalışması sonucunda, örgütün ASELSAN yapılanmasında görevli imam pozisyonundaki 22 kişinin operasyonel hat kullandığı anlaşıldı. Ayrıca mahrem imamların, kritik görevlerde bulunan mühendislerle örgütün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada kullandığı ankesörlü telefonlardan haberleştiği belirlendi.

ASELSAN’dan çıktı

MİT ve Mali Şube Müdürlüğü’nün çalışmasının ardından son olarak 14 Aralık’ta operasyon düğmesine basılmıştı. Savcılığın gözaltı kararı verdiği 48 şüpheliden 13’ünün mahrem imam olduğu öğrenildi. Ayrıca 23 şüphelinin aktif ASELSAN çalışanı olduğu, 12’sinin ise darbe girişiminin ardından ihraç edildiği belirtildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 34’ü gözaltına alınırken, 11’nin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Emniyetin 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

Cirit füzesini sormuşlar

İtirafçılar, Türkiye’nin milli imkanlarla ürettiği projeleri hedef alan FETÖ imamlarının projeler ile kurum çalışanlarıyla ilgili bilgi aldığını belirtti. Ayrıca itirafçılar, mahrem imamların söz konusu bilgileri flaş belleğe depoladığı ve daha sonra bu flaş belleği üst konumda bulunan imama teslim ettiğini aktardı. İtirafçı bir mühendisin, mahrem imamın bilgi istediği projelerden birisinin lazer güdümlü CİRİT Füzesi olduğunu söyledi. CİRİT Füzesi halihazırda PKK’ya yönelik operasyonların yanı sıra Afrin’deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda da kullanılmıştı. Bu da terör örgütü FETÖ’nün 8 kilometre menzilli CİRİT Füzesi’ni neden hedef aldığını ortaya koyuyor.

Dünyada benzeri yok!

Lazer güdümlü CİRİT, terörle mücadelede etkin kullanılan silahlardan biri olarak biliniyor. Taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karsı kullanılan yüksek hassasiyetli CİRİT Füzesi, 8 kilometre ile sınıfının en uzun menzilli füzesi olarak kullanılıyor. CİRİT, ROKETSAN tarafından geliştirilmiş olan standart CİRİT POD’undan ve Akıllı POD’dan atılabiliyor. Akıllı POD, sahip olduğu platform ile iki yönlü veri iletişimi ve envanter bilgisi sağlama özellikleri ile CİRİT füzesinin etkinliğini artırıyor. Ayrıca CİRİT füzesi çok maksatlı (zırh delici, antipersonel ve yangın çıkarıcı) harp başlığı ile birlikte yüksek infilaklı harp başlığı opsiyonlarına sahip. Milli Atak Helikopterinin (T-129) resmi füze sistemi olarak tanımlanan CİRİT sistemi İHA, helikopter, kara aracı gibi çeşitli platformlara entegre edilebiliyor. CİRİT’in ilk testleri Atmaca ve Bora’da da olduğu gibi Sinop’ta yapılmıştı.

23’ü itirafçı oldu

Emniyetteki işlemleri devam eden 34 şüpheliden 23’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu ve önemli bilgiler verdi. Buna göre, itirafçı mühendisler, örgüt için önemli olan ve kritik projelerde görev alan mühendislerle birebir görüşme ve sohbet yapıldığını anlattı. Bazı itirafçıların ifadesinde, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ’den ayrılmaya çalıştıklarını ancak örgütün tehditleriyle karşılaştıklarını anlattı. Bu itirafçılar, FETÖ’cü mahrem imamların, “Yönetimi tekrar biz ele geçireceğiz. Bizden ayrılırsanız zamanı geldiğinde sizden ve ailenizden hesabını sorarız” dediğini söyledi.

Proje heyeti oluşturmuşlar

Alınan ifadeler ve yapılan soruşturma kapsamında, FETÖ’nün, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan sorumlu bir heyet görevlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bu heyete bağlı olarak milli projeleri takip etmekle görevli ‘takipçi’nin olduğu ve bu takipçilerden ikisinin de mahrem imam olduğu tespit edildi. (Yeni Şafak)