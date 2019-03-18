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"PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu güç kullanmaktır"

Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Duberdani, terör örgütü PKK'yı Musul'un Sincar ilçesinden çıkarmanın tek yolunun güç kullanmak olduğunu belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:32
"PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu güç kullanmaktır"

Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Duberdani, terör örgütü PKK'yı Musul'un Sincar ilçesinden çıkarmanın tek yolunun güç kullanmak olduğunu belirtti.

Meclisteki Sincar işlerinden sorumlu komisyonun başkanlığını da yürüten Duberdani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon olarak PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da içeren 30 maddelik bir rapor hazırladıklarını söyledi.

Terör örgütünün Sincar'ı işgal ederek bölgede kendi amacı doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ifade eden Duberdani, "PKK'nın Sincar'daki varlığını tam olarak bilmiyoruz ancak elde ettiğimiz bilgiye göre, bin militanı ile onlarca kamp ve tüneli var. Kamplarda PKK saflarına katılanlar eğitim görüyor." dedi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi Milletvekili Duberdani, "Irak hükümetinin talimatı ve koalisyon güçleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin iş birliğiyle PKK'yı Sincar'dan çıkarmanın tek yolu güç kullanmaktır." ifadesini kullandı.

Örgütün Sincar'dan çıkarılması için Irak meclisinde 68 imza topladıklarını aktaran Duberdani, meclisin gelecek oturumunda konunun gündeme gelebileceğini kaydetti.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık göstermeye devam ettiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

IKBY'deki hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:32
  1. Irak Meclisi Musul Milletvekili Şirvan Duberdani
  2. PKK
  3. Sincar

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